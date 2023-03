Por qué no debes dejar el arroz cocinado de un día para otro y es mejor congelarlo: "Es muy peligroso"

Hay un alimento, que de manera natural las personas consumimos con asiduidad y que es clave a la hora de rendir en los entrenamientos y nutrir al organismo de la energía suficiente: este macronutriente es el arroz blanco, con unos valores de 28 gramos de carbohidratos y 380 calorías cada 100 gramos. Rico en minerales y vitaminas, el arroz también se encarga de potenciar la síntesis proteica del tejido muscular. La glucosa que aporta este alimento se almacena en nuestros músculos para tener fuerza a la hora de entrenar. Es por lo que se ha convertido en una receta habitual que tratamos en 'La Noche de COPE'.

El ritmo de la vida en las grandes ciudades suele provocar que aprovechemos un rato para cocinar para toda la semana. Aunque es algo que se viene haciendo desde que las mujeres, que históricamente han sido las encargadas de alimentar a las familias, se incorporaron al mercado laboral, ahora se ha convertido en tendencia porque le han puesto un nombre en inglés: 'batch cooking' o cocina en serie. El problema suele venir a la hora de almacenarlo, ya que no siempre hay disponibilidad de un gran hueco en la nevera. Pero precisamente, con esa receta de la que hablábamos no conviene hacerlo.

?? El truco infalible para que el arroz no se te pegue en la olla: la clave está en el agua ?? https://t.co/yKJWST3WA4 — COPE (@COPE) December 1, 2021

Muchas veces cocemos arroz de más, lo dejamos guardado en la nevera y lo comemos al día siguiente o dos días después. Pero no es bueno esto dejar el arroz de un día para otro, porque después de cocinarlo aparecía un habitante que podría provocarnos vómitos. "Yo creo que equivocadamente es un ingrediente que solemos hacer lo contrario y decimos, bueno, yo lo guardo en la nevera y voy tirando de ella lo largo de la semana", reflexiona María Marín. La persona detrás de 'Cenas para Peques' en Instagram asegura que "está muy mal hecho" porque "tienen fecha de caducidad".

La razón

"Igual que tú cocinas algo cuando llegó, vas tú con que me puede durar cuatro días después, por ejemplo, las verduras cocinadas", reflexiona. "El arroz deberíamos de gastarlo en 24-48 horas, si no tiene unas esporas de una bacteria que se llama 'Bacillus Cereus' y está dormida hasta el momento en el que cocemos el arroz", concreta sobre ese proceso. "Cuando lo cocemos, se despierta y se convierte en muy peligrosa, entonces el peligro está cuando tú haces el arroz, a veces tardamos en meterlo en la nevera, pues ahí en esa temperatura ambiente empieza a proliferar", específica.

Es por lo que "lo primero que tenemos que hacer es cuando tú cocines el arroz rápidamente, apenas que pasen 10 minutitos o 15 no hace falta más, lo metes en la nevera". Pero este no es el único peligro: "recalentarlo también es muy peligroso" porque "en un día o dos días tienes que consumir ese arroz, si no lo congelas y cuando lo descongelas, conserva las propiedades, sigue estando igual algo. En lugar del microondas, propone ponerlo en una sartén con aceite y lo salteas".