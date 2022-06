Planifica tus vacaciones: el truco definitivo para organizar la maleta a la perfección antes de tu viaje

Solo faltan un par de días para que llegue el 1 de julio. En ese momento millones de personas en nuestro país se van de vacaciones, esas que tanto tiempo llevan esperando. Toca preparar el equipaje y en esta edición de 'La Noche' de COPE te vamos a dar unos cuantos consejos para hacerlo muy bien.

Camisetas, bañadores, chanclas, algo de manga larga por si refresca, el neceser, la crema solar, botiquín por si acaso, son muchas las cosas que nos tenemos que llevar de vacaciones. Así que lo mejor es escuchar los consejos de alguien que sabe mucho sobre esto. Begoña Pérez es organizadora profesional, madre de familia numerosa y nos va a contar cómo preparar la maleta y no morir en el intento: "El equipaje imprescindible depende mucho, por ejemplo, en España, si vamos al norte o vamos al sur. No es la misma cantidad de trajes de baño seguro ni de vestiditos ni de chaquetas. En el norte, la chaqueta es imprescindible y al sur a lo mejor hace falta dos trajes de baños más, porque no porque nos vamos a bañar mucho más. Eso lo tiene que pensar cada usuario".

"Como todos, más o menos en estas vacaciones, no digo así unas esporádicas o cuando vamos al extranjero que hay que pensarlo más todavía o interiorizarlo más. Pero en este tipo de vacaciones si sabemos dónde vamos y la temperatura que hace. Entonces lo que yo digo que es que hay hacerse una lista plastificada para saber las cosas que me tengo que llevar y entonces voy rellenando número de camisetas y otras prendas, para con un rotulador, luego, simplemente con un poquito de papel higiénico y colonia eso se borra y nos sirve esa lista plastificada para la siguiente. Sobre todo para volver, para cuando volvamos, saber que nos estamos trayendo todo lo que hemos apuntado", ha explicado nuestra ordenatriz en relación con este truco para que no se nos olvide nada ni antes ni después de emprender nuestro viaje.