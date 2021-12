Paralelo 40: “El pasado está bien que se utilice como trampolín en lugar de sofá”

El político inglés Harold MacMillan dijo a mediados del siglo XX: “Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá”. Esta frase la podemos aplicar a todo ¿verdad? Las experiencias vividas en una relación de pareja, nuestro bagaje laboral… Y es que acomodarse es muy sencillo. Sobre todo si has estado en lo más alto. Algo que bien sabe la banda “Paralelo 40”, ya que ellos han decidido hacer precisamente eso, usar el pasado como trampolín y no como sofá.

Uno de sus integrantes, Ángel Reyero es también uno de los fundadores de “La Quinta Estación”, un grupo de pop español que surgió en el año 2000 y que se disolvió diez años más tarde. Tras esa aventura, Ángel decidió continuar en el mundo de la música y creó “Circo Pop” junto a Fernando Fu. Fruto de eso nace la banda “Paralelo 40”, el grupo con el que nos han presentado en “La Noche de COPE” su nuevo disco “Mad/Mex”.

De su pasado, también han hablado. En concreto Ángel, que como decíamos fue fundador e integrante de “La Quinta Estación” nos ha contado todo lo que aprendió de la industria musical en aquellos años: “Me dí cuenta de que la música es solo el cinco por ciento…. lo demás es politiqueo, hacer entrevistas y promoción”. Afortunadamente - dice - “en aquella época, no existían aún las redes sociales”, algo que Ángel agradece porque nos ha confesado, entre risas, que “cada vez que abríamos la boca subía el pan”. Sin embargo, su relación con estos medios, ya ha cambiado. “Ahora es buena y cordial”, asegura Fernando Fu. “Es una manera de conectar con la gente de manera mucho más cercana que nos permite informar a nuestros fans y contarles nuestro día a día. Eso es lo que nos funciona”.

No solo han hablado sobre el disco y su relación con las redes sociales, también han tenido la ocasión de contar la anécdota que les llevó a nombrar a su banda como “Paralelo 40”: “Es el paralelo que pasa por Madrid. Y es que a pesar de conocernos en México, ambos somos de Madrid”.