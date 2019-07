El otro lado de la muerte: visitas guiadas al cementerio de la Almudena

La muerte es el único destino certero que nos aguarda. Hay épocas que se encuentran más que otras influenciadas por la atenta mirada de las Parcas. En siglos pasados, la mortalidad era una compañera constante debido a las enfermedades, las guerras, la pobreza, la mala alimentación… Pero en la actualidad, la muerte se ha difuminado en la sociedad de lo inmediato. El memento mori ha quedado sepultado.

Sin embargo, el cementerio de la Almudena es un recordatorio de aquello que nos espera. A partir del 18 de julio se van a realizar visitas guiadas a las tumbas, por la noche. Ha estado en la Noche de COPE Itsaso Iribarren, artista y una de las creadoras de estos recorridos.

Junto con Germán de la Riva buscan preparar: “una actividad de divulgación cultura y pedagógica, acerca la vida del cementerio, de las personas ilustres que aquí descansan, en una forma de conocer la vida de nuestra propia ciudad”.

Quieren profundizar tanto en la vida de Madrid, como en la propia: “es una experiencia muy bonita, podemos encontrar la historia de nuestra ciudad, es un sitio en el que te puedes sentir bien y rememorar la vida, tanto la nuestra propia como la de aqullas personas que son parte de lo que somos nosotros”.

Se recorrerán las tumbas de los más ilustres cuyos nombres han quedado grabados en la Historia: Blas de Otero, Millares, Pablo Iglesias, Dolores Ibárruri, Nicolás Salmerón, Arturo Soria....

La puerta del mundo de la noche ha quedado abierta también por Manuel Jesús Segado-Uceda, autor de Tumbas Misteriosas. Ha contado las historias más curiosas que han rodeado los monumentos al descanso eterno. Recuerda la tumba de su pueblo, Arjonilla, en la que una calavera susurra amenazante: “como te ves yo me ví, como me ves te verás, todo acaba en esto aquí, piénsalo y no pecarás.”

Cuenta las historias de la tumba vertical de Alfaro y la trepidante aventura de William Martin, un cadáver que apareció en las costas de Huelva, con un maletín con operaciones especiales de los aliados y que termina relacionado con los servicios de espionaje nazis.