Se ofrece a ayudar a su vecina mayor y la respuesta que recibe deja a todos boquiabiertos

¿Y tú? ¿Qué relación tienes con tus vecinos? ¿Los conoces? No me refiero a esa típica conversación de ascensor en la que preguntas: Hola, ¿qué tal? Todo ello mientras jugueteas nervioso con las llaves, miras al suelo y evitas cualquier tipo de conversación. Yo hablo de vecinos, de verdad. De esos a los que puedes acudir si te pasa algo, de los de confianza, de los que te conocen de toda la vida y han vivido contigo triunfos y fracasos ¿Los identificas? Bueno, te cuento esto porque echando un vistazo a la red social de Twitter me he encontrado con una historia relacionada con el tema.

El hilo lo publica María Pérez Laya, una colega periodista de televisión. Y empieza así: “He ido a preguntarle a mi vecina si necesitaba algo. Es mayor y vive sola. Me ha contado que ha llamado a la charcutería del barrio para hacer un pedido y que ya se lo han llevado”. La conversación no ha acabado ahí. El hilo, tampoco: “Ha acabado diciéndome que todo lo suyo es mío y que si necesito algo...También, me ha dicho que últimamente duerme poco, que me escucha irme muy temprano y que le da un poco de miedo, porque está muy oscuro cuando salgo”.

Probablemente tenga razón. No sabemos el horario de María, pero tiene la suerte de contar con su particular “ángel de la guarda”. Se llama Encarna. Por cierto, que te sigo contando la historia.

Mi vecina Encarna no sabe que estáis hablando de ella. Hablad bajito, no vayáis a despertarla :) — María Pérez Laya ���� (@MariaPLaya) March 10, 2020

Imagínate. El tweet se ha hecho viral. Lleva más de 1.000 retwets y 10.000 me gusta. Casi nada. ¿Quieres saber cómo termina la historia? ¿Conocer un poco más a Encarna?

Como Encarna se ha hecho un poco famosa, tengo que aclarar que tiene hijos que están pendientes de ella. Pero como vive sola pensé que podría tener miedo o necesitar algo en ese momento. — María Pérez Laya ���� (@MariaPLaya) March 11, 2020

Para terminar, María propone que su historia sirva de ejemplo a través del hastag #PreguntaATuVecino.

Pero sería genial que gracias a ella pensarais si hay alguien mayor y solo en vuestro edificio y llamarais a su puerta. Guardando la distancia, por supuesto, no les llevemos el maldito virus.



Que rule el #PreguntaATuVecino — María Pérez Laya ���� (@MariaPLaya) March 11, 2020

Y yo, qué quieres que te diga, que lo apoyo. Muchas veces no sabemos cómo ayudar a los demás y con una pregunta tan simple como ¿Necesitas algo? Ya hemos arreglado todo…¿Y tu vecino? ¿Necesita algo?