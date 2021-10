Natividad Olmedo, una vida de entrega

El próximo 24 de octubre se celebra el Domund, la jornada universal que apoya a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los más pobres.

Un misionero es una persona que no sólo se enfrenta a las complicaciones de la labor evangelizadora, sino que, dependiendo del lugar en el que estén, se pueden enfrentar a situaciones peligrosas e incluso jugarse la vida. Como Natividad Olmedo, que tuvo que irse de su misión en Chile, donde ayudaba a niños enganchados a la goma base, porque la mafia le perseguía.

Natividad nació en Sevilla y es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, una congregación a la que pertenece desde hace más de 60 años. Ella ha sido misionera durante décadas en Sudamérica, concretamente en Argentina y Chile y es un gran ejemplo de persona que lo ha dado todo por la labor misionera.

Su vida como religiosa comenzó a los 19 años. Aunque, ella afirma que su Fe apareció mucho antes, cuando recibió su medalla de Santa María. Desde ese momento, su lema, el que ha dirigido toda su vida ha sido “alma de deber, corazón de apóstol”. También nos ha contado que su familia, muy religiosa, ha influido mucho en su vocación: “Éramos quince hermanos, cuatro de ellos dedicados a la vida religiosa y los otros once, casados”.

Sobre su vida como misionera nos ha costado que le costó iniciarla. No por falta de ganas, sino de oportunidad. Entró en el convento muy jóven pero no fue hasta mucho después, en una visita a Roma, cuando le dijeron que había una llamada de América Latina. Estaban buscando a alguien de su congregación para que acudiera allí. Sin dudarlo, le dijo a su superiora: “Yo me voy”. Así acabó en Chile. Y después de eso en Argentina. Toda una vida dedicada a ayudar a los demás.

De hecho, el poder solidarizarse con los demás, para ella “es un regalo muy grande” que le permite desarrollarse plenamente con tres objetivos: humano, cristiano y profesional. “En las misiones tienes posibilidades de humanizarte tú y ayudar a humanizar a la gente”. Algo que, desde Domund, intentan potenciar.