El mensaje de Andrés Suárez a los que le llaman "cansautor": "La historia de la música la rigen ellos"

A lo largo de la vida hacemos muchos viajes a muchos lugares. Viajamos por ocio, por trabajo, incluso para empezar una nueva vida. Yo no sé cuántos viajes habrá hecho nuestro siguiente invitado, pero lo que tengo claro es que él salió de su Galicia natal para probar suerte con sus canciones en Madrid y no solo lo consiguió, sino que 10 años después sigue creando y cantando sus canciones. Andrés Suárez ha pasado este martes por 'La Noche de COPE' para presentarnos su nuevo disco, 'Viaje de vida y vuelta'. Un disco, que fíjate si es importante, que se lo ha tatuado en el brazo.

"No es marketing. Esto de la triple V es el viaje de vida y vuelta. Es el recuerdo de los dos años y medio ininterrumpidos. Las 50 canciones que quedaron atrás, porque solo entraron 10, los más de 40 músicos, los tres productores, los momentos de trabajo en los que pensaba que no podía más, pero sí podía... Es recordar un proceso que me apetecía, tanto en lo profesional como en lo personal. Estoy en un momento alucinante", comenta sobre lo que significa ese instante que impactó a sus seguidores.

A Andrés Suárez le dejaron elegir la fecha de su octavo disco y fue el 20 de marzo de 2020, un momento recordado por el estallido de la pandemia de coronavirus. Desde ahí se entiende que hiciera hasta 60 canciones en este proceso: "Empiezo a escribir lo que iban a ser las canciones del noveno disco, pero era un paisaje tan horrible, que en diciembre de 2020 borré 30 y pico canciones". "En enero de 2021 vuelvo a empezar y queda prohibido de hablar de tristeza", sentencia.

"Los cansautores"

A partir de ahí surge "el reggae a una persona con Parkinson" o "la historia de mis padres a modo de rock sureño". Una canción que "no escucharon todavía juntos": "Espero que no me hayan mentido". "Me gustaría escuchar con mi gente el disco y abrazarnos al final", confiesa. Teresa y Andrés son "Galicia". "Sacaron adelante a tres chavales que no saben lo que es deslomarse para que haya comida en el plato y no les escuché nunca quejarse", explica el cantante sobre una de las canciones más emocionantes.

Esa imagen de los cantautores de gente intensa y triste, a pesar de que llenan estadios y pabellones, también produce algo de rechazo. A todos aquellos que reniegan de los "cansautores", Andrés Suárez, les dice que "vayan a un festival de verano y vean el cartel". "Voy más allá: la historia de la música la rige los autores de canciones, excepto en los Beatles que hay dos. Que vayan a ver a Robe Iniesta o a Ed Sheeran. Son tipos que hacen música y letra, me da igual de la manera que lo hagan", apunta.

Y qué hay de esa canción que habla de los haters: "Sin ser psiquiatra, ni psicólogo, ni sociólogo, la única respuesta que yo entiendo es la del amor". Eso sí, "amor hasta un punto". "Yo no entiendo cómo no puede haber un amparo legal ante estos cobardes, malas personas protegidas en cuentas falsas... Hay adolescentes que se han suicidado por el ciberbullying. La desprotección que tenemos es absoluta. Hice una primera versión en la que me sentía un hater más y te ponías tenso, por eso me propuse darle la vuelta", relata Andrés Suárez.

Un disco enamorado

"Un disco es el halo de una situación que te rodea", contesta a si este disco lo ha hecho enamorado. "Por supuesto que hice discos deprimido y de resaca por las noches en Lavapiés, en este momento vital lo hago paseando por Torrelodones con el frío de esta mañana, enterándome de todo con un café y no volviendo a casa a esas horas y se escribe mejor", reconoce. Andrés Suárez no reniega "de lo escrito", "es más, el género del despecho y la ira al género canción le viene genial", el problema es "cuando terminan los tres minutos y sigues habitando en esa frecuencia".