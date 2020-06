Andrés Suárez le ha demostrado a El Pulpo la ilusión que desprende tras lanzar su nuevo disco.

La música es un arte que nos acompaña durante todas las épocas de nuestra vida: tanto las malas como las buenas y, como no podía ser de otra manera, ha estado también muy presente durante este confinamiento. Sin duda una de las cosas que más echamos de menos son los conciertos, gritar a viva voz en ellos, emocionarnos con aquellas canciones que nos ponen los pelos de punta… Pero, aunque que esas sensaciones tardarán en llegar, los cantantes no han dejado de trabajar para que, nosotros, podamos disfrutar de sus nuevas obras de arte.

Andrés Suárez es uno de ellos.

Tras dos años y medio sin publicar nada, el cantautor gallego vuelve pisando fuerte. Y lo hace con un nuevo álbum homónimo titulado ‘Andrés Suárez’, compuesto por 10 canciones que son, cuanto menos increíbles. Un disco que se diferencia de los otros “principalmente porque iba a salir en tiempos de pandemia, el 27 de marzo. Es mi octavo disco pero es el primero homónimo. Me atreví a salir, no sé muy bien de dónde… Pero salí a jugar. Me dije vamos a probar suerte. La portada es mi careto, te puede gustar o no […] tengo muchas ganas de que salga y que la gente me de su opinión”.

El de Ferrol se marchó (hace varios años) a la capital para probar suerte y, sin duda, no le ha ido nada mal. Andrés le confesó al Pulpo que todo esto fue posible porque “tenía unos ahorros por la orquesta. Descubrí una ciudad que tenía cuatro carriles por cada dirección y yo flipaba”. Sin embargo el gallego se dio cuenta de que no todo iba a ser llegar y besar el santo: “yo pensaba que llegabas a Madrid y triunfabas en un mes porque hay tanta gente, tantos bares, tanto de todo… Pero te das cuenta de que la gente va con prisa, no te mira; para ganarte un euro o un aplauso tenías que currártelo”. Ahora, aunque él mismo revela que tiene mucha morriña, vive, desde hace seis años, en el barrio de Torrelodones: “es como una pequeña Galicia. Es un lugar maravilloso pero no es lo mismo que la arena de la playa de Pantín en la que crecí”.

A pesar de las trabas en el camino, Andrés Suárez luchó por cumplir su sueño y, sin duda, lo ha conseguido. Ahora puede decir orgulloso que, además de ser gallego es cantante (y de los buenos). Pero el ferrolano sabe que todo lo que tiene se lo debe, en parte, a la capital española: “yo soy más gallego que cantante pero a Madrid le debo todo y lo amo. Es mi segunda casa. Sin el metro, sin la libertad, sin el Galileo, sin la Joy… posiblemente no estaría hablando ahora mismo contigo”.