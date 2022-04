Mejora tus ingresos: ¿qué es la economía de guerra y por qué te puede ayudar a ahorrar siempre?

Tenemos muy interiorizada la expresión "economía de guerra". Todos, parece, que sabemos a qué nos referimos, pero realmente es ahora cuando tiene un sentido real y tangible. ¿Qué tipo de decisiones toman en este contexto los gobiernos?, ¿qué tipo de decisiones acertadas pueden tomar los hogares españoles? Este asunto ha sido analizado en “La Noche de COPE” en un nuevo episodio de “Economía para todos” con Nuria Caballero Valentín, conferenciante y experta en libertad financiera.

Se define economía de guerra a aquella que se pone en marcha en tiempos de conflicto y es un medio a través del cual un país trata de obtener una ventaja económica y productiva con respecto a sus adversarios. La guerra de Ucrania está siendo un ejemplo claro de lo que es, de lo que significa hoy en día la globalización. Hemos hablado ya de la crisis del girasol, los cereales, de la dependencia energética de países como Rusia. Todo esto tiene una repercusión en nuestros bolsillos y hay que tomar decisiones.

En este sentido, Nuria Caballero nos ha explicado más detalles sobre el origen de este concepto y qué sentido tiene: "Es un término heredado de nuestros abuelos o bisabuelos cuando vivieron alguna de las guerras del siglo XX. La misión es optimizar sus recursos y asegurarse que la población civil tenga todo lo necesario para vivir mientras soportan todos los gastos de la guerra".

"Es algo para pensar, porque si al final llega, ¿qué ocurre cuando no estamos en guerra? Se plantea la idea de que puede que estemos tirando el dinero", ha explicado la experta en relación con el debate sobre si durante tiempo de no guerra no se optimiza bien el dinero.

"Si lo hacen mal se van a quedar fatal porque muchas necesidades no van a estar cubiertas o puede que hayan explotado demasiado ciertos recursos como ciertos campos que después queden destrozados. Sin embargo, hay otros países que han aprovechado el tiempo de guerra para salir reforzados, como fue el caso de Estados Unidos y Japón después de la segunda guerra mundial", señalaba Nuria Caballero Valentín sobre cómo pueden salir los países después de un tiempo de guerra.

Las ventajas de aplicar una 'economía de guerra'

Por último, Nuria Caballero Valentín ha explicado las ventajas de aplicar una economía de guerra: "Siempre la recomendaría, porque es de verdad lo que te va a permitir que tu economía suba a otro nivel. Cuando tú la estás aplicando, ya no desde el miedo, desde una manera consciente es cuando tiene sentido. Si te quedas en los hábitos de gastar en lo necesario y no en lo superfluo vas a acumular un dinero. Lo hemos visto en la pandemia cuando la gente no podía salir, al final han terminado teniendo un dinero que han podido invertir en algún capricho o en formación y otro tipo de inversiones".