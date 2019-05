"Mamás en Acción", la ONG que da cariño y cuida a los niños que se quedan solos en los hospitales

Hace pocos se celebraba el día del trabajo, pero olvidábamos que este domingo también se celebra el día de uno de los oficios más duros y a la vez más reconfortantes del mundo. Este trabajo requiere conocimientos en medicina, psicología, cocina y gestión de recursos. Exige además un largo currículum donde tienen que constar habilidades como escritora de cuentos y organización de eventos. Este trabajo no entiende de festivos, vacaciones, ni días de libranza y, para colmo, no está remunerado, pero sí que se recibirá como recompensa, algún gesto inmaterial que le llenará de orgullo, a veces en forma de tres palabras: “Te quiero mamá”.

A pesar de esto hay bebés recién nacidos y niños que no podrán celebrar el día de la madre este domingo, bien porque ha fallecido, bien porque están tutelados por la administración. Sin embargo, existen superheroínas como Majo Gimeno que además de ser la mamá de su familia, la es de muchos niños que sin ella y otros voluntarios, pasarían solos su estancia en el hospital. Estas madres y padres forman la asociación “Mamás en Acción” cuyo fin es tan simple y tan necesario como hacer compañía a niños que, por unas razones u otras, no podrán disfrutar del abrazo de sus padres.

La historia de esta organización comienza cuando Majo estaba a punto de abandonar el hospital de la Fe, en Valencia, con su hija. Antes de salir se fijó en un niño de la misma edad que su hija, un año y medio. El pequeño estaba totalmente solo en una habitación, algo raro y más con esa edad. Majo preguntó por él y el personal sanitario le explicó que los padres del niño habían muerto, y que la única visita que recibía a lo largo del día era la de la enfermera, alguna vez, cuando hacía la ronda.

La mamá que venía de cuidar a su hija no entendía como ese niño iba a estar solo sin nadie que le atendiese, de manera que se ofreció voluntaria para acompañar al niño. El personal sanitario le dijo que no era posible si no pertenecía a ningún colectivo, de hecho no existía ninguna organización de tales características. Así Majo, además de sus funciones de madre, ideó y tomó las riendas de la organización “Mamás en acción”.

Desde entonces ha reunido a muchos voluntarios que hacen turnos para cuidar a niños que se quedan solos en hospitales, ahora son más de 800 miembros en Valencia y han decidido extender esta causa a Madrid. Los niños a los que cuidan abarcan diversas edades, desde bebés hasta adolescentes de 17 años. Estos niños están solos bien por la muerte de sus padres o por que vivían en un ambiente familiar de malos tratos y, durante ese tiempo, mientras que el juez decide su destino, el niño no tiene a nadie.

Muchas madres y padres como Majo compaginan el trabajo, familia y voluntariado y, aunque puede resultar duro y a veces incomprensible por parte de los miembros más pequeños de sus hogares, sentir el agradecimiento y afecto de estos niños les da fuerzas y motivación para seguir haciéndolo. La página web de la ONG es https://mamasenaccion.es/ y el único requisito indispensable para ayudar en esta causa es saber dar cariño.