Lucía Freitas, la chef que ha pasado de crear menús a 12€ a tener una estrella Michelín

Se llama Lucía Freitas, es chef, tiene 36 años, es madre de un hijo y está detrás de tres restaurantes más que recomendables: dos en Santiago de Compostela y uno en Nueva York. La carrera de Lucía Freitas comenzó como la de casi todas las personas con éxito profesional, desde abajo y echándole muchas horas de trabajo.

Su historia es la de una persona que tenía un sueño y que, a pesar de las ganas de rendirse en algunos momentos, ha seguido adelante. En 'La Noche de COPE', la chef contaba sobre sus inicios que “empecé como una más en un taller y fui formándome en restaurantes que siempre pensé que me aportaban”. “La clave es moverse y tener ganas de aprender”, añadía Freitas.

Has pasado por la cocina de El Celler de Can Roca, por Mugaritz o por El Bohío. Todas experiencias que le han aportado porque, afirmaba la cocinera, “la ilusión es necesaria para seguir aprendiendo, reciclándote, y aprendiendo de distintas culturas gastronómicas”. Más tarde, todos estos aprendizajes los aplicó en su manera de cocinar, porque “el camino es largo hasta que se tiene una manera propia de entender la cocina. La mezcla de sabores y aromas se consigue teniendo un bagaje amplio”.

Durante su trayectoria, llegó un momento en el que se embarcó en la aventura de montar su propio restaurante con un socio (un restaurante llamado 'A Tafona’), en Santiago de Compostela. Allí empezó a dar menús a 12 euros y resultó que las cuentas no salían. “Echábamos muchas horas pero no compensaba. En casa no es posible hacer un buen menú por 12 euros, tienes que hacer un volumen muy grande y un coste de materia prima muy bajo para que funcione... pues aquí pasaba igual”, explicaba Freitas. Aún así, el negocio se llenaba, prueba de que algo estaban haciendo bien.

Sin embargo, Laura Freitas, con esfuerzo, pasó de tener una casa de comidas que no era rentable a tener un restaurante con una Estrella Michelín. Han sido años de sacrificio hasta conseguir esto. “Yo salía por la tarde a tirar la basura para saber si hacía Sol o llovía; hay muchísimo muchísimo trabajo que no se ve detrás de una coicna, concluía Lucía Freitas, quien ya tiene su propio negocio en Estados Unidos.