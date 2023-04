Los medicamentos que pueden dañar tu oído y que tienes en el botiquín de tu casa: "Si lo tomas con ansiedad"

A lo mejor ahora mismo estás escuchándonos con auriculares a un volumen superior al que deberías o el ruido que hacen tus vecinos por la mañana hace que no concilies el sueño y tengas problemas el resto del día. Y es que el ruido es un problema que afecta a nuestra salud que nos preocupa en 'La Noche de COPE'. Beatriz Pérez Otín recurre a Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología de la UCM para proteger nuestros oídos y las consecuencias que puede tener.

Antes de nada, Darío Fernández diferencia en 'La Noche de COPE' qué se entiende por ruido y cuándo podemos decir que un sonido se convierte en ruido: "El ruido es una mezcla de sonidos de varias frecuencias, resultando molesto, desagradable, no deseado, doloroso o que por su duración produce pérdida de la capacidad auditiva y /o daña otras funciones orgánicas. El ruido es un contaminante invisible. Un ejemplo muy común, según la OMS, un ruido en el domicilio superior a los 55 decibelios por el día o superior a los 40 dB mientras dormimos".

Lo que hay que tener claro es que los efectos que produce sobre la salud el ruido son "muchos y ninguno bueno": "Eleva la tensión y los niveles de estrés, insomnio, cefaleas, capacidad de atención, predispone a la violencia, reduce la secreción gástrica y de saliva, lo que causa cierta disminución de la velocidad de la digestión y hasta baja productividad laboral". Sobre todo, el mayor problema es que la "pérdida de audición es irrecuperable". No hay que olvidar los llamados "acúfenos": "Son ruidos de oídos que torturan tanto que elevan el estrés y la tensión arterial e impiden dormir".

Los medicamentos

En las tradicionales preguntas rápidas de Beatriz Pérez Otín al Dr. Fernández, explicó como "las células del oído interno, una vez destruidas, no vuelven a crecer": "Por eso hay que cuidar siempre nuestra audición. Tenemos solo dos oídos y son para toda la vida". Pero los oídos no solo se deterioran con el ruido. También se hace con la limpieza, si no se hace de forma correcta, o con la medicación. El doctor cuenta cuáles son los remedios que pueden provocar como efecto secundario que este sentido se pueda dañar y lo puedes escuchar aquí.

Además, Darío Fernández explica la diferencia de usar cascos o auriculares: "Con los auriculares se alcanza un nivel de presión sonora muy elevado, entre 10 y 13 dB por encima del ruido de fondo, lo que nos sitúa muy por encima del umbral de presión sonora más allá del que nuestros oídos pueden soportar, aproximadamente en ese 60% del volumen máximo. El sonido de los auriculares entra de una forma directa en el oído y pueden lesionarlos más". Por eso, el doctor recomienda en 'La Noche de COPE' el uso de "cascos", porque "aíslan más del sonido exterior".