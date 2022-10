Las urnas electrónicas que evitan el fraude electoral llevan 25 años usándose en Brasil, ¿llegarán a España?

Nos encontramos en medio de las elecciones brasileñas. El próximo domingo 30 de octubre se celebrará la segunda vuelta en la que Brasil decidirá en manos de quien deja el país, si de Bolsonaro o de Da Silva. En este país llevan sin fraude en las elecciones 25 años gracias a unas urnas electrónicas, ¿qué son exactamente y cómo funcionan? ¿Podrían llegar a utilizarse en España? Lo analizamos en 'La Noche' de COPE de la mano de nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo.

"Tuve la suerte de estar 15 años viviendo en Brasil, las vi de cerca y son realmente sorprendentes. En Brasil hay muchas personas que no saben leer ni escribir, con lo cual tenía que ser una cosa extremadamente intuitiva". Nos explica que los políticos divulgan un número que se asocian y todo el mundo se queda con eso. Por ejemplo, en el caso de los alcaldes tienen 3 dígitos y los concejales tienen 5.

Por tanto, "cuándo vas a la urna lo que tienes que hacer es teclear el número, apretar el botón verde, aparece la foto de tu candidato y entonces es cuando le votas. De esa manera no hay peligro de que te equivocas porque no hay que escribir absolutamente nada", añade Polo.

Lo más destacado de este sistema es que lleva 25 años utilizándose en el país y nunca ha sido hackeado: "No ha pasado nunca, de hecho no está conectado a la red. Es como un ordenador aislado con una batería de 10 horas y solamente tiene un enchufe. La propia urna hace el recuento de los votos, una vez todo el mundo ha votado la información se queda grabada en tres tarjetas dos internas y una que se puede extraer y con una criptografía que van cambiando cada X tiempo y el hardware y el software también lo van renovando cada año. Hacen pruebas antihackers, este año han probado 650 diferentes para ver si algún hacker intentaba invadirla y no lo consiguieron. Después se hace el recuento electoral, pero a partir de los datos independientes de cada una de las urnas.

¿Pueden llegar las urnas electrónicas a España?

Una de las grandes incógnitas es si este sistema podría llegar a España. Polo apunta que "es un poco difícil porque la urna, por ejemplo en Brasil, es algo que como lleva tantísimo tiempo, ya 25 años que la gente ya tiene muy asumido que funciona así, pero yo creo que en implantar algo electrónico en otro país puede generar muchas dudas. De estos seguro que lo han invadido, aquí han cambiado el numerito directamente el ordenador para que gane no sé que quien. Lo difícil es generar la confianza en la población, la parte tecnológica es muy sencilla, pero la parte de confianza requiere muchísimo tiempo".