Los errores que debes evitar para no ser víctima de los 'hackers' y que suplanten tu identidad

Desde 2013, el primer jueves de mayo, se celebra el Día Mundial de la Contraseña. En la actualidad, vivimos en un mundo constante de hiperconexión, en el que las tecnologías y las redes sociales imperan en nuestra sociedad, necesitando para todo acceso a través de las contraseñas.

Es importante tomar conciencia de la importancia que tienen las contraseñas en el mundo online, ya que en ocasiones los usuarios no son conscientes y generan unas contraseñas vulnerables, de mala calidad. ¿Cuáles son estas contraseñas? Aquellas que contienen nuestro nombre, fecha de nacimiento, los nombres de la empresa. Por otro lado, si la contraseña solo cuenta con números es más probable que pueda ser atacada por extraños. Estos datos, que para nosotros son más fáciles de recordar, constituyen las primeras combinaciones que prueban los hackers a la hora de acceder a nuestros datos.









Para que las contraseñas tengan cierta seguridad existe la norma de los 10 caracteres, en la que se deben incluir: letras tanto en mayúscula como en minúscula, caracteres especiales y algún número, por otro lado cuanto mayor sea el número de elementos en la contraseña más segura será y más difícil que sufra ciberataques.

El hecho de poner la misma contraseña para diferentes accesos implica que se generen bases de datos pares, de las cuales se sirven los ciberdelincuentes para intentar acceder a los mismos datos, pero en diferentes plataformas, de tal forma que se facilita que los ciberdelincuentes puedan acceder a todas tus cuentas.

Esto no solo ocurre entre los ciudadanos, sino que también se da entre las grandes empresas como hemos podido ver durante estos últimos meses. Empresas como Meta, Apple y Twitter han sido hackeadas.

El hecho de estar conectados a la red facilita ocultar la identidad, esto fue lo que ocurrió en el caso Meta y de Apple en el que unos hackers falsificaron su identidad, haciéndose pasar por cuerpos de seguridad, de tal forma que obtuvieron toda la información de forma voluntaria.









En el caso de Twitter todo apuntó a que se trató de un ataque coordinado de ingeniería social, este ataque se dirigió a personas relacionadas con el mundo de las criptomonedas y a empresas como Apple o Uber.

En caso de que nos veamos involucrados en esta situación ¿Qué debemos hacer?

En primer lugar debemos denunciar el caso ante la Policía Nacional y posteriormente llamar al teléfono 017 en el que se brinda asesoramiento al usuario.

Por lo tanto, si queremos evitar ser hackeados, tenemos que proteger nuestros datos. Para ello podemos adoptar medidas como no usar siempre la misma contraseña, ya que no solo damos acceso a una única entrada, sino que estaremos facilitando múltiples accesos. Por otro lado, es recomendable activar la verificación de la identidad en dos pasos. Al igual que navegar a través de páginas seguras ya que los navegadores avisan sobre si el dominio web que estamos consultando es seguro o no, ya que, por lo general los hackers suelen refugiarse en dominios no seguros. Una medida que ayudaría a evitar también estos ataques, es cambiar cada cierto tiempo las contraseñas de acceso que tengamos.