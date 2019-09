La historia de un superviviente del 11-S que sigue vivo 18 años después por la voz de su 'ángel de la guarda'

El 11-S es el mayor atentado de la historia moderna, los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. Este miércoles se cumplen 18 años de aquella tragedia que cambió para siempre el mundo, la geopolítica y las relaciones internacionales. Hubo más de 3.000 muertos, sumando estos atentados y los que se produjeron ese mismo día en el Pentágono, la sede de Defensa del gobierno estadounidense.

Aquel día dejó innumerables historias con nombres y apellidos. Tanto de gente que no pudo salir del World Trade Center, como de quien sí pudo contando con la ayuda de su ángel de la guarda. Como, por ejemplo, un canadiense llamado Ron DiFrancesco. El último superviviente de la Torre Sur. Esta es la historia de su particular 11-S. Nos vamos directamente a aquel día: Nueva York, 11 de septiembre de 2001. “El edificio tembló, había sufrido una gran deflagración, había un enorme agujero en él”; explicaba DiFrancesco.

Nadie sabía lo que pasaba en ese momento. Desde megafonía, una voz les instó a continuar trabajando, pero el teléfono móvil de Ron comenzó a sonar sin parar: amigos y familiares le pedían, por favor, que abandonara el edificio. Algo malo estaba pasando en Nueva York. Pero lo peor estaba por llegar. Justo cuando se dirigía al ascensor, el suelo tembló bajo sus pies. Un segundo avión había impactado, en esta ocasión, en su torre. “Estábamos atrapados en la zona del impacto, así que empezamos a subir hasta el piso 91, nos dimos cuenta de que no podíamos salir, así que bajamos y mientras todos se desmayaban por el humo, yo escuché una voz que me decía: ‘Levántate y sigue por este camino’”, detallaba Ron DiFrancesco.

Ron no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. No sabía de dónde venía esa voz, pero la escuchó claramente… y le hizo caso sin pensárselo. La alternativa era morir: “En ese momento, en estado de pánico no me pregunté a quién pertenecía, pero era una voz muy calmada que llegó en el momento que más asustado estaba. Me guió, salté columnas de humo y fuego, y me encontré completamente solo”.

El hombre no sabe de dónde vino aquella voz. Pero tiene claro que la escuchó. 18 años después no es el mismo hombre. “Tengo quemaduras, cicatrices y huesos rotos. No soy el mismo de entonces, descubrí lo generosa y buena que es la gente. Tengo suerte. Me han regalado 18 años más de vida, y la vivo como si fuera un regalo”.