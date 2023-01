“Hay que acabar con los egos generacionales”: el conflicto del jefe joven y el júnior adulto en el trabajo

En estos días, en que pasamos más tiempo en casa, con la familia o amigos, en los grupos se juntan diversas generaciones: los niños, jóvenes, mayores y los abuelos. Estas reuniones nos ayudan a comprender lo diferentes que somos unos de otros. Simplemente vivimos realidades distintas. Pero claro… Si este escenario lo llevamos al tema profesional, la cosa se complica.

La edad media de la población activa, es decir, que está trabajando, aumenta cada año. A finales de 2020 era de 43 años. Y se prevé que para el 2028 el grupo de mayores de 55 años crezca un 20% y el número de jóvenes descienda un 15%. Pero eso no significa que en los equipos de trabajo coexistan personas de edades diversas. En 'La Noche' dedicaron los primeros minutos del programa de este martes a la convivencia generacional en los distintos ámbitos laborales.

Susana Lugo Ruiz, que es la directora y fundadora de ‘ToEXECUTIVE’, una empresa de Servicios de Consultoría, Coaching y Formación, ha explicado en el programa cómo nos comportamos según la edad que tenemos, con quién trabajamos o dónde. Porque en el pasado, los mayores eran los expertos y tenían el conocimiento que trasladaban a las generaciones más jóvenes, pero ahora hay jefes con menor edad que los trabajadores que tienen a su cargo, así como llegan personalidades con responsabilidad que llevan menos tiempo que sus subordinados. Y todo esto no se lleva siempre bien.

Los líderes de equipo

El reto principal que tiene una empresa a la hora de llevar un equipo intergeneracional y que este sea exitoso pasa por "que el equipo permanezca cohesionado integrando los talentos individuales". "Teniéndolos en cuenta a todos, aunque sea muy complicado, es básico y eso se consigue con un buen líder", recalca Susana Lugo Ruiz. Para ella, ese "líder de equipo" debe "hacerles participar, que se comprendan, que las diferentes expectativas no sean incompatibles... En definitiva, motivarles para que todos piensen que son importantes en el equipo y eliminando los egos generacionales".

Hay que diferenciar al jefe del líder. "No hay un buen o mal líder, sino un líder que se adapta. No existen unas características que valgan para todo. Un entrenador puede ser muy bueno en un equipo y en otro no. Por eso un buen líder es alguien que sabe adaptarse al contexto de la empresa, teniendo en cuenta a las personas, entendiendo los objetivos que hay", explica Susana Lugo Ruiz en 'La Noche'.

Júniors y seniors

Surge otra pregunta en torno a este asunto: ¿Aprenden más los seniors de los júniors o hay un equilibrio? "En mi propia experiencia como coach, tengo a ejecutivos que son jóvenes. En el día a día funcionan muy bien, pero cuando se enfrentan a situaciones complejas como despedir a una persona o resolver un conflicto en un equipo, les falta experiencia que sí tienen otras personas más adultas", recalca la fundadora de ‘ToEXECUTIVE’.