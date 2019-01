García Aguado: “Es mejor marcharse diciendo te quiero que dando un portazo; nunca se sabe lo que puede pasar”

Es la mejor forma de cuidar el cariño y el afecto no solo a nuestros familiares sino también a nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo.

‘Por que alguien no te quiera como tu quieres que te quieran, eso no significa que no te quieran’ dice Pedro García Aguado, ‘mi padre no me daba consejos, me dejaba hacer y que incluso me equivocara y luego hablaba conmigo y mi madre era más protectora y se preocupaba más por que yo no me equivocase, eran dos formas diferentes de quererme pero los dos me querían mucho’.

Descubrir por tanto los que nos rodean, es otro buen propósito para el nuevo año que acaba de comenzar.

Si nos dan un revés tenemos que reponernos y dice García Aguado que ‘para eso es muy importante la lectura que hagamos de las cosas que nos ocurren, sabiendo que no es solo la lectura de lo que pasa sino la lectura de porque pasan’.

‘Hay muchas veces que tratamos determinadas situaciones como dramas y son solo pequeños problemas a resolver’ dice Pedro y por eso debemos distinguirla muy bien para saber cómo afrontarlas. La forma en la que vemos esa adversidad nos puede dar la fuerza necesaria para resolverla.

Otro buen propósito para el nuevo año que acaba de comenzar, es esforzarse en ser mejor. ‘Mejorar a través del esfuerzo por que estoy dándome cuenta de que no me esfuerzo lo suficiente para llegar a las metas que me he propuesto y hacer responsable a los demás del motivo por el que no consigo alcanzar mis metas, puede ser otro de los grandes propósitos para 2019’ dice Pedro García Aguado.