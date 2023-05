Elsa conoce tras 18 meses a su hijo adoptado indio y explica "lo raro" del momento: "Tienes que entenderlo"

Elsa debe dormir poco, si cualquiera estuviera en su situación, no pegaría ojo. En unos días recogerá a su hijo adoptado. En la India. Desde que Elsa comenzó este camino, que no es fácil, ha ido asentando su sentimiento maternal. Este viernes en 'La Noche de COPE' la podemos felicitar con adelanto por el Día de la Madre, aunque está con los nervios a flor de piel: "Lo mismo que se dice de la embarazada, se dice del adoptante que está a puntito de irse; en el momento en el que ves la primera fotografía, ese primer vídeo de tu hijo, porque es tu hijo, en ese mismo instante, tú ya te enamoras, le adoras, le amas y solo estás pensando en que pase el tiempo".

Mujer joven, en la treintena, y sin problemas de fertilidad, ha tenido que dar muchas explicaciones desde que tomó la decisión: "Las circunstancias de mi vida han sido que no he conocido al hombre de mi vida, al menos de momento, y es algo un poquito raro para una persona de 31 años por lo visto". "Me he encontrado con mucha gente que me pregunta por qué con 31 o 32 años, si me he hecho los test de fertilidad, si me lo he planteado, si sé lo que me voy a perder... y yo siempre decía, pues no, pero, si me hubiese quedado embarazada no tendría estas preguntas", explica Elsa en 'La Noche de COPE'.

La madre adoptante revela a Beatriz Pérez Otín que "una psicóloga nos dijo al grupo que en este momento pasamos a ser activistas de la adopción": "Es más bien darle voz como una opción de maternidad y que además es una de las principales como defensa del menor, porque muchas veces nos olvidamos que al final una de las cosas básicas y más importantes que te dicen es que tú no estás salvando la vida de nadie, pero es verdad que le estás dando una opción distinta".

El encuentro

"Yo no sé lo que hubiese sido de Shiva en la India, pero es verdad que las oportunidades que va a tener aquí con una familia que le quiere es una protección para él", defiende. Sobre como se imagina el momento en el que lo vea, Elsa tiene en cuenta una circunstancia que pone en contexto que este proceso no es fácil ni cuando se produce ese encuentro y que puedes escuchar aquí. Elsa cree que ha tenido "mucha suerte" porque, según explica, "hay una media de espera de entre tres y cinco años".

"Solamente la parte de espera real, cuando has pasado la parte burocrática y demás, yo he esperado año y medio, soy un caso entre un millón, soy consciente y se pasa igual de mal", sentencia. Esa misma fortuna viene por la figura de la "ECAI", que son "las entidades que gestionan la parte de la adopción burocrática, el contacto con las entidades del otro país": "Yo he tenido mucha suerte porque han sido humanas, que no es siempre lo que te puedes encontrar, te acompañan y se te hace el proceso más corto".

No siempre se puede elegir el país, ya que depende de "la normativa", tal y como revela Elsa en 'La Noche de COPE': "Yo soy monoparental, entonces tengo acceso a distintos países dependiendo de las condiciones". Eligió la India por un motivo "muy específico": "Tengo la suerte de que mi madre estuvo en Calcuta, con las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, y se enamoró del país. Cuando me planteé todo este proceso, hablando con ella, me dijo que allí hay una espiritualidad y una cercanía... y dijo y por qué no".