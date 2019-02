La doble vida de César Noval: cirujano plástico y árbitro de Primera

Bata y mascarilla muchos días, y camiseta, pantalón corto y botas de fútbol, tantos otros. El caso de César Noval es uno de esos que te hacen pensar que la vida real, en muchos casos, supera a la ficción. Él es capaz de realizar una operación en el Hospital IMED de Valencia, y trabajar como árbitro asistente en un partido entre equipos de Primera División española, tan sólo unas horas después. Un profesional que, con su sonrisa, transmite entrega e ilusión en todo lo que hace; aunque sea en tareas tan diversas como el fútbol, y la cirugía plástica y estética.

“Llevo muchas cosas para adelante, pero como me gustan tanto, las aúno y no es tan difícil compaginarlo exprimiendo bien el día”, comentaba Noval. Además, añadía que “jugaba al fútbol mientras estaba en la carrera pero, con los estudios, no me daba tiempo a entrenar y surgió la posibilidad de comenzar a formarme como árbitro. Cuando me quise dar cuenta ya era cirujano plástico y arbitraba en Segunda División”.

Sobre su faceta como árbitro, explicaba que “sacaba tiempo a cualquier hora para entrenarme físicamente, que es muy necesario. Lo bueno es que hay más laxitud horaria si lo comparas con los futbolistas, puedes entrenarte cuando quieras, sin compañeros”.

Asimismo, añadía que mientras arbitra, “no disfrutas del partido porque estás metido en tu labor, ni siquiera se escuchan los comentarios de la grada. Aunque no creo que nos llevemos la peor parte de los insultos de la grada. Me parece más peyorativo la forma de dirigirse a los jugadores rivales que a nosotros”.

Sobre su manera de compatibilizarlo con el quirófano, el doctor César Noval afirmaba lo siguiente: “Intento operar días previos a partidos para estar al 100% en todo el proceso. De jueves en adelante estoy más metido en la dinámica de partidos. Se lo digo a los pacientes de antemano y se fijan fechas alternativas”.

Además, ha desvelado que “algún que otro futbolista sí que se ha interesado por mis servicios, a título personal, como cirujano”.