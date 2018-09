El paso del genio Leonardo da Vinci, cuando era muy joven, por el taller del artista italiano Andrea del Verrocchio marcó profundamente su trayectoria y desarrollo. No se cuentan con grandes fuentes de información sobre el maestro, pero la más importante es la de Giorgio Vasari, que cuenta que fue un tallista, pintor y músico exquisito. Además de un maestro en el que su primera formación fue la de orfebrería, y después la de escultor.

Un taller, donde empezó Leonardo, que se encontraba cerca de las oficinas de su padre, que era notario. El autor Charles Nicholl, posteriormente, dice haber encontrado un contrato redactado en 1467 de otro pintor maestro en el que se apuntan los compromisos que tenían en el taller los aprendices. En talleres como en el que estaba Leonardo se estudiaba geometría, perspectiva, anatomía y dibujo (base de la educación del artista).

Además, también se cuenta que Verrocchio decidió no pintar más al ver el nivel de las obras de Leonardo. Aunque esto no está demostrado. Giorgio Vasari recoge mucha tradición oral, en la que cuenta que Da Vinci estudia con Verrocchio, y que un día éste estaba creando un San Juan bautizando a Cristo, en el que Leonardo dibujó un ángel con mayor habilidad que Verrocchio. Tan bueno fue el resultado, que Verrocchio podría haber dejado de pintar a raíz de entonces.

Leonardo mantuvo siempre que “pobre discípulo era el que no dejaba atrás a su maestro”. Para uno de los mayores estudiosos de Leonardo, Walter Isaacson, “si Leonardo no hubiera pasado por ese taller, habría sido un notario más y no el genio universal que todos conocemos”. Leonardo se convirtió, posteriormente, en maestro independiente a los 20 años, aunque seguía yendo al taller de Verrocchio para trabajar con él.