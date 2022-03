DGT: Siete puntos clave para entender los principales cambios en la nueva Ley de Tráfico

Este lunes ha entrado en vigor la nueva Ley de Tráfico. La norma, aprobada el pasado 2 de diciembre, revisa las infracciones que conllevan pérdida de puntos e incide en los comportamientos al volante que se consideran más peligrosos, legisla por primera vez sobre los nuevos medios de movilidad personal, como los patinetes, y avanza en la protección de los ciclistas.

Por ello, en 'La Noche' de COPE, con Beatriz Pérez Otín, te damos siete claves para entender mejor dicha normativa y no cometer ninguna infracción. En primer lugar, a partir de este lunes, si circulas por una carretera convencional, no puedes rebasar en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad para adelantar. Es decir, si el vehículo que tienes delante circula a la máxima velocidad permitida, por ejemplo, 100 por hora, no está permitido superar ese límite para adelantarlo.

Con la nueva ley, también se pretenden combatir las distracciones al volante, que son la primera causa de los accidentes mortales de España. Por eso mismo, si conduces con el móvil en la mano, aunque ni siquiera estés hablando por teléfono, supondrá la pérdida inmediata de 6 puntos en el carnet. Tres puntos más de los que te quitaban antes.

Con la nueva legislación, pasa de ser infracción grave, a muy grave, arrojar a la vía objetos o colillas que pueden producir accidentes o incendios. Si por ejemplo te da por tirar un cigarro a la calle, te va a costar, nada más y nada menos, que la pérdida de 6 puntos y una sanción económica de 500 euros.

La cuarta clave afecta directamente al sistema de puntos del carnet, que cambia. Si has perdido algunos puntos en tu carnet, hasta ahora, el tiempo que debía transcurrir para recuperarlos variaba en función de la gravedad del asunto. Ahora este plazo se ha unificado en 2 años. Hagas lo que hagas, sea grave o menos grave, tendrás que esperar dos años para recuperar esos puntos. Y si has hecho demasiado el cafre y has perdido todos los puntos, solo puedes recuperarlos haciendo cursos de conducción segura y eficiente.

El quinto punto pasa por incrementar la seguridad de los ciclistas. En vías en las que haya más de un carril por sentido, se tendrá que cambiar por completo de carril si se quiere adelantar a estos ciclistas. Otros seis puntos del carnet para quien no respete esta medida y haga un adelantamiento peligroso.

La sexta clave impone una tasa de cero de alcohol para los menores de edad conductores de cualquier vehículo. Los menores no podrán consumir absolutamente nada. Su tasa deberá ser siempre de 0,0.

Por último, en esta nueva ley se regula por primera vez, a nivel nacional, los patinetes eléctricos. Muy atento a esto, porque los patinetes se utilizan cada vez más. Sus conductores tendrán que utilizar casco a partir de ahora, y no podrán circular por aceras ni áreas peatonales. Y por supuesto tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos.