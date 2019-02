¿Cuánto dinero hay detrás de una gran producción de cine en España?

Sevilla espera con ilusión la llegada de este próximo sábado para acoger los Premios Goya 2019. El evento cultural más mediático del año en España, y que ya en 2018 alcanzó una cuota de pantalla del 20%, con 3 millones de espectadores. Cifras que revelan un gran interés, pero para conseguir esto, es necesaria también una gran inversión. Así que ahora nos disponemos a conocer mejor, qué financiación conllevan estas grandes producciones del cine español.

Miguel Ángel Poveda, profesor de EAE Business School y director de la productora de cine y televisión, Golf Toser Producciones, explicaba que “producir una película en España cuesta, de media, unos dos millones de euros”. “Amortizar estas cifras no es fácil, por eso hay que trabajar mucho la financiación, y conseguir productores de envergadura”, contaba, además, Poveda en La Noche. Una inversión media que, por cierto, es similar a la que se suele dedicar en países de nuestro entorno como Reino Unido Francia o Italia.

Por otra parte, sobre el porcentaje del presupuesto se va en las principales partidas de estas ‘megaproducciones’ cinematográficas, Miguel Ángel Poveda detallaba que “el 60% de la inversión se va en equipamiento técnico y artístico, lo que vienen siendo los conocidos como contratos laborales”.

Unas cantidades que, para que sean asequibles, deben contar con la colaboración de distintas partes, o utilizar distintas estrategias. “Gran parte de la inversión se suele amortizar con la venta de los derechos de emisión a las distintas plataformas; o con coproducciones, a veces con cadenas de televisión; también ayudan los incentivos fiscales, y las ayudas o subvenciones, pero que no suelen superar el 25% del presupuesto, en el caso de que te las concedan”. “Asimismo, hay muchas veces que también tenemos que acudir a los bancos para pedir préstamos”, explicaba Poveda.

Asimismo, Miguel Ángel Poveda también ha valorado la irrupción las nuevas plataformas de televisión a la carta: “La verdad es que están suponiendo un colchón importante, porque se produce mucho para ellas, pero la competencia es brutal”.

Finalmente, el profesor y director ha concluido hablando sobre el cine español, que se encuentra en una gran progresión porque “antes hacíamos historias que no interesaban demasiado, que no calaban al público, he aquí el porqué de su desarrollo”.