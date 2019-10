Cómo el exceso de ego destruye las relaciones con tu entorno

El 80% de los problemas a los que hacemos frente en la convivencia tienen un denominador común: el exceso de ego. Pasa hasta en la casa de los mejores: Pink Floyd, Héroes del Silencio, Oasis o Gun's and Roses no sobrevivieron por el exceso de ego de alguno de sus miembros. Un exceso de ego llevado a la vida en pareja, puede hacerla insoportable, y no digamos en la política. A nuestro políticos de hoy en día les falta sentido de Estado y les sobra ego para buscar lugares comunes, en beneficio de los ciudadanos, y no de sus ombligos. Por eso esta noche, queremos abordar ¿Qué es el EGO?¿Es siempre malo?¿Cómo se cultiva?¿Distorsiona la realidad?

Macu Gortazar Ibáñez de la Cadiniere es la psicóloga de cabecera de 'La Noche' de COPE, y define el ego como "la cosa más pura y esencial que tiene el ser humano". "Significa ser yo mismo, es una manera de definir esa esencia profunda que tenemos todos, con la que nacemos y que luego se va desarrollando según qué cosas vayamos viviendo", ha añadido

"Todos tenemos mucho ego", confirma la psicóloga de 'La Noche'. Sin embargo, puntualiza que cuando usamos esa expresión -"tener mucho ego"-, lo hacemos para describir a personas "con el ego un poco inflado, creerse que ese ser está por encima del ego de los demás".

Para ella, tan malo es tener un ego desmedido como una personalidad incapaz de atraer a nadie. Los primeros "dejan de sentirse vulnerables y de necesitar a los demás porque son fantásticos, valen para todo y no tienen ningún problema -bajo su punto de vista". Eso puede producir, según Macu Gortázar, "que se queden solos".