¿Cómo cuidar las plantas con el intenso calor de julio? Dos sencillos trucos para hacer frente a las plagas

Está claro que, si el frío del invierno supone un peligro para nuestras plantas, también lo es el verano. Las altas temperaturas, las olas de calor repentinas y la fuerza del sol se convierten durante estos meses en una amenaza, y no solo para las personas. A esto hay que añadirle la falta de agua, y las quemaduras que puede producir el sol. Entramos en uno de los periodos del año complicados para las plantas, y tenemos que estar preparados para ellos.

Una semana más, en 'La Noche' de COPE hablamos con nuestra jardinera, Belén Luengo, que nos trae los mejores consejos para cuidar las plantas durante este mes de julio. "A veces es hasta más peligroso este sol y calor que las heladas. Lo principal obviamente es aumentar el riego, tanto en interior como en exterior, y sobre todo las plantas que están en tiesto, que siempre se resecan mucho más. Regar a última y primera hora, para que dure más la humedad. Y si riegas en pleno día no mojes las hojas que hace efecto lupa y se queman. Y según la planta, a veces es bueno menos riegos, pero profundos, que muchos cortos, que con el calor se evaporan y no penetran en las raíces", comienza explicándonos.

¿Cómo debo regar las plantas en vacaciones? Tres trucos para cuidar tus tiestos mientras estás fuera de casa Existen varios métodos caseros para conseguir que tus plantas sigan en buen estado cuando vuelvas de vacaciones Redacción La NocheMadrid 24 jun 2022 - 05:33

"Un truco para que los tiestos no se calienten demasiado es poner uno doble. Ósea, el de la planta dentro de otro un poco más grande, y que no se toquen entre sí, de modo que le protege del calor. También un platito debajo de cada uno con un poco de agua y unas piedritas para que tenga cierto grado de humedad. Pero no nos pasemos, que es más fácil matar una planta por exceso de riego. Cuidado con el sol directo en algunas plantas, porque llegan a quemarse, porque una cosa es que les guste el sol y otras esas temperaturas de mediodía. Por ejemplo, a las sufinas, geranios, margaritas les encanta, pero a otras no tanto, así que una idea es juntar ese tipo de plantas en zonas que no tengan sol 12 horas, o por lo menos no las horas más calurosas.", detalla nuestra experta.

Las plagas tienen gran presencia en verano, pero cómo debemos atajarlas con el calor: "Pues con el calor ya hemos hablado en otras ocasiones que es más fácil que ataquen plagas, si vas a echar algún producto para ello hacerlo en los momentos más frescos del día. Quita las flores y las hojas secas, para que se siga desarrollando la planta sin perder energía en ellos".





Qué frutas y verduras se pueden plantar en tu huerto en julio

En cuanto al huerto, ¿cómo lo cuidamos en estas fechas? "Por un lado, lo plantado crece rápido y además tenemos mucha cosecha, entre otros cebollas, zanahorias, lechugas, ajos, patatas… También es momento de plantar espinacas, coles, coliflor, fresas, maíz, acelgas, lechugas o escarolas, entre otros. Para mantener la humedad es bueno poner una capa de compost, así protegemos las raíces del calor, igual que hacemos en invierno del frío".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, nos explica qué cuidados requieren las plantas de interior con tanto calor: "Hay que tener cuidado con los cambios de temperatura, aire acondicionado, corrientes… porque pueden perder hojas. El riego también aumenta. No tanto como las de exterior, pero la casa ha subido de temperatura y necesitarán algo más de agua. No obstante, tócalas, y si tienes dudas introduce un palo de madera para ver si la tierra está húmeda, no vaya a ser que nos pasemos con el agua. Y con el buen tiempo nos podemos lanzar a sacarlas a la terraza, pero cuidado, que no las del sol directo".