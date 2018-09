Los mitos que no debes creerte al cargar tu móvil: ¿debo esperar a que se vacíe toda la batería?

Sales de casa al trabajo y llevas el móvil con un 20 por ciento de batería. Olvidas llevar encima el cargador y dos horas después de llegar a la oficina, tu teléfono se apaga. ¿Lección aprendida? Seguramente no, seguramente volverás a salir con el móvil sin apenas carga y te dejes el cargador o la batería portátil en casa. ¡Cuántas veces habrás protagonizado una escena parecida!. Por eso, y para intentar que la batería de tu móvil te dure el mayor número de años posible, en COPE te contamos algunos trucos... y vamos a desterrar algunos mitos.

Muchos de nosotros tenemos la costumbre de enchufar nuestro teléfono cuando nos metemos en la cama y desenchufarlo seis, siete, ocho horas después, cuando nos levantamos. Y seguro que algún listillo te ha dicho alguna vez que no hagas eso, que te cargas la batería. La próxima vez le puedes responder: eso no es más que un mito. "Las baterías actuales no sufren ningún problema si se deja el cargador conectado al teléfono móvil, porque incorporan unas medidas de seguridad que impiden que cuando se haya llegado al 100% entre más energía", cuenta José María Sánchez, redactor de tecnología en ABC.

¿Y qué sueles hacer? ¿Cargar el móvil cuando llega al cero o al uno por ciento de batería o lo enchufas cuando está más o menos a la mitad? Sobre esto no hay una ley clara, pero sí alguna recomendación. "No hay en el sector ningún consenso sobre esto, pero los fabricantes piden que no se deje llegar a la batería hasta el final. Lo mejor es hacerlo cuando queda entre un 30 y un 40 por ciento".

Lo que sí está más o menos claro es que las baterías de litio tienen una vida aproximada de mil cargas. Otra situación que seguro que alguna vez has vivido: alguien que te dice: “¡no dejes que el móvil se te llegue a apagar por falta de batería porque así se rompe antes!”. No te lo creas, es una leyenda urbana. Lo que sí conviene que hagas de vez en cuando es resetear tu móvil, que no es otra cosa que dejarlo un rato apagado.

¿Que te vas a la playa y dejas el móvil sobre la toalla, a pleno sol? Mal hecho. ¿Qué te vas de picnic al campo y dejas el móvil sobre la mesa a pleno sol? Mal hecho. ¿Que estás tomando una cerveza en una terracita y tienes el móvil en la mano a pleno sol? Mal hecho. Porque no es recomendable que los teléfonos se expongan a temperaturas superiores a los 35 grados.

Y que levante la mano el primero que no haya comprado alguna vez un cargador barato para salir del paso, o porque no le apetece gastarse el buen dinero que cuesta el cargador marca de la casa de tu móvil. La buena noticia es que usar un cargador pirata no es del todo malo para tu teléfono, pero sí que debes tener algunas cosas en cuenta, porque sí está claro que no es lo mismo que un cargador oficial. "Lo que importa en este caso es que tengan el mismo amperaje del cargador oficial", destacado el experto de ABC.

Seguro que algunos de estos consejos te sirven y que te hemos ayudado a desterrar algunos falsos mitos. Así que, desde hoy, no tienes excusa para cuidar un poco mejor a ese aparato que se ha convertido en una extensión de tu mano.