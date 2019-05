La automedicación provoca más muertes en España que los accidentes de tráfico

Seguro que más de una vez te has tomado un paracetamol cuando te dolía la cabeza, un ibuprofeno para un dolor muscular, has tirado de un ansiolítico para momentos de ansiedad e incluso, una amoxicilina si tenías algunas décimas de fiebre, pero... ¿sabes realmente qué consecuencias tiene en tu salud el abuso de medicamentos y antibióticos?

Tomar este tipo de comprimidos cuando no se necesitan hace que las bacterias se hagan resistentes a ellos, es decir, que cuando se adquiera una infección, el antibiótico ya no tendrá efecto sobre ella y, por tanto, no se curará. Para que te hagas una idea esta resistencia, provoca más muertes en nuestro país que los accidentes de tráfico, en una proporción de ocho a uno.

¿Cómo es posible que nuestro país sea en Europa uno de los que mayor tasa de automedicación tiene? Y eso que no es fácil hacerse con un antibiótico sin receta médica. La propia Organización Mundial de la Salud advierte de que si la gente continúa usando antibióticos con negligencia, nuestro cuerpo generará una resistencia a todo tipo de fármacos que podrían hacer retroceder el mundo a los tiempos en que las infecciones leves causaban la muerte. Sin embargo, parece que los ciudadanos, no somos conscientes de este problema.

"Hay un informe que encargó el gobierno británico en el 2014, que hacía una estimación, y dijo que en 2050 la resistencia podría causar 10 millones de muertes al año en Europa y que en los próximos 30 años, 300 millones de personas podría morir de forma prematura como consecuencia de esa resistencia". Quien habla es la directora de la Agencia Española de Medicamentos, María Jesús Lamas.

Según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, este año morirán 26.200 personas a causa de infecciones provocadas por bacterias resistentes a los antibióticos,

Pese a que la tendencia es decreciente desde 2015, España sigue a la cabeza del mundo del consumo de antibióticos sin ninguna causa que lo justifique. "En ambulatorios, en pacientes no ingresados, la media está por encima de la europea" explica Lamas en 'La Noche'.

Todos hemos contribuido a que exista este problema: por un lado, los profesionales, que han recetado antibióticos de forma inadecuada; por otro, los ciudadanos que no cumplen con las indicaciones médicas en cuanto a las dosis o la duración de estos medicamentos

"Hay una percepción social de que las infecciones se curan con antibióticos, independientemente de que sean de origen bacteriano o de origen vírico. Uno de cada tres españoles todavía cree que los antibióticos pueden curar la gripe", recuerda la responsable de la agencia estatal del medicamento.

En cualquier caso, la tendencia a automedicarse baja. El directo médico de COPE, Esteban Pérez Almeida argumenta que la comunicación "es la mejor herramienta que tiene la sanidad en este país".

Por su parte, la farmacéutica Marian García, conocida como la Boticaria García, señala que "en España somos muy de 'burro grande, ande o no ande'", en referencia a comprar siempre medicamentos de mayor tamaño.

ESCUCHA ESTAS ENTREVISTAS EN 'LA NOCHE' CLICANDO AQUÍ