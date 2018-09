El novillero que se destrozó las cervicales toreando y que no sabe si volverá a caminar

Tiempo de lectura: 1



“Hay días muy duros, es muy difícil de explicar, es como volver a nacer, hay que aprender a convivir con lo que llevamos. Estando en el hospital vi la realidad de lo que podía haber pasado, hay personas que tienen lesiones menos graves que la mía y están mucho peor”, relata Manolo Vanegas en 'La Noche de COPE', y añade: “Yo lo único que puedo hacer es seguir luchando, no sé hasta dónde voy a llegar, todavía me falta mucho, pero ya de estar en una cama para toda mi vida como decían los médicos al principio, estoy en una silla y ya por lo menos voy haciendo vida; he recuperado movilidad de las piernas, me falta fortalecerlas, pero lo importante es que hay movimiento”.

“Se cuenta lo bonito, la evolución, que todo va bien... pero hay días que quiero estar solo, que no quiero ver a mi pareja, que no quiero estar con nadie, porque la soledad a mí me alimenta mucho, me ayuda a pensar y me consuela pensar que voy a volver a torear”, cuenta el diestro a Adolfo Arjona. “El sufrimiento forma parte de mi vida y con él se consiguen muchas cosas”, sentencia.