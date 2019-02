¿Es España realmente un país feliz?

Tiempo de lectura: 2



Buena gastronomía, muchas horas de luz, playa, montaña y un clima muy agradable. Estos son algunos de los factores que hacen que cada año centenares de centroeuropeos decidan venir a España para jubilarse. ¿Su objetivo? Obtener una felicidad, que creen, no encontrarán en sus países de origen. Sin embargo, la idea de que España es un país feliz es para otros, como el economista Ignacio de la Torre, “un cliché extendido por gente acomodada”.

“En los debates que suelen mantenerse sobre la situación de España, frecuentemente vemos gente con grandes niveles de renta, pero esto no es representativo”, indicaba De la Torre.

Entre los factores que determinan la felicidad de una persona están la renta, el apoyo social, la salud, el amor, la sensación de libertad y la confianza en los demás. “Lo importante en la vida es ir progresando, pero no compararnos siempre con los demás, porque de esa manera podemos acabar sintiéndonos muy desgraciados”, comentaba De la Torre. Además, añadía: “La adaptación también es relevante. Hay que distinguir los bienes que son adaptables y los que no, como unos buenos amigos. A otros factores como el clima también podemos llegar a adaptarnos; por eso un cliché pensar que eso nos da felicidad a los españoles. De hecho, los extranjeros vienen a España como reclamo turístico, después de conseguir una gran renta per cápita y disponer de mucho tiempo libre porque suelen estar jubilados”.

Ignacio de la Torre continuaba refiriéndose a la situación de España, aludiendo: “Tenemos la renta que tenemos, tenemos que rebajar las horas que trabajamos, y dentro de ese cóctel, también debemos disponer de más tiempo para poder ser más felices”.

“Por otro lado, debemos seguir la senda de creación masiva de empleo, para que así aumente nuestra capacidad negociadora como empleados, y poder subir nuestro nivel de renta”, detallaba De la Torre.

En España trabajamos 500 horas más al año que en países como Francia. Sin embargo, sus salarios son bastante más elevados. “Habría que trabajar en la productividad por hora trabajada; ésa debería ser otra de las prioridades”, comentaba el economista.

Ignacio de la Torre ha escrito un libro titulado ‘Sobre la felicidad y la desigualdad en España' (Editorial Dilema), en el que trata estos temas en profundidad.