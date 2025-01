Trump, Biden, Obama y Reagan: las singularidades de cuatro presidentes de Estados Unidos que han hecho historia

Este lunes, 20 de enero de 2025, se celebra un acontecimiento de trascendencia mundial. Un evento cargado de protocolo y simbolismo para investir al 47º presidente de los Estados Unidos de América. Una ceremonia en el Capitolio, en Washington que supone la segunda investidura de Donald Trump como presidente del país norteamericano.

Coincidiendo con la toma de posesión de Trump, en 'La Noche de Adolfo Arjona' conocemos a cuatro hombres más allá del político, al personaje que hay detrás de cuatro presidentes singulares de Estados Unidos:

El propio Donald Trump, el empresario.

Barack Obama, el primer negro en la Casa Blanca.

Joe Biden, el más mayor en acceder al cargo (hasta la toma de posesión este lunes de Donald Trump, que será 172 días más mayor que Biden cuando tomó posesión).

Y Ronald Reagan, el actor.

DONALD TRUMP

Grover Cleveland fue presidente de Estados Unidos: gobernó entre 1885 y 1889 y, más adelante, entre 1893 y 1897. Hasta ahora, era el único presidente norteamericano que había gobernado en dos mandatos no consecutivos. Un puesto que, a partir de hoy, comparte con Donald Trump, que vuelve a la Presidencia por segunda vez, tras su mandato entre 2017 y 2021.

Aunque la lucha contra la inmigración ha sido siempre una de sus bazas electorales, la ascendencia de Donald Trump es escocesa y alemana. Él nació en Nueva York en el verano de 1946, era el cuarto de cinco hijos de una familia acomodada del barrio de Queens. Su padre, Fred Trump, había hecho fortuna construyendo casas para la clase media y llegó a tener miles de viviendas repartidas por Nueva York. Un negocio que Donald conoció muy bien desde niño, porque solía acompañar a su padre a inspeccionar los edificios y cobrar los alquileres.

Tras pasar por dos universidades y especializarse en el sector inmobiliario, en 1974 (a sus 28 años) Donald Trump se ponía al frente del negocio familiar, la Elizabeth Trump and Son. A partir de ahí, su ascenso empresarial fue imparable, su innegable talento para los negocios le permitió sortear la crisis financiera de los 90 y mantener su prestigio y, sobre todo, su fortuna.

Europa Press Toma de posesión de Donald Trump en 2017

Tras varios anuncios fallidos, en 2015 anunció su precandidatura para las elecciones de 2016 por el Partido Republicano. Contra todo pronóstico, Trump ganó las elecciones imponiéndose a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Se volvió a presentar en 2020, pero entonces él fue el derrotado... vencido por Joe Biden.

En 2024 se convertía por tercera vez en candidato, imponiéndose a Kamala Harris y convirtiéndose desde este 20 de enero en el presidente número 47 de los Estados Unidos de América.

La especialista en Estados Unidos y amiga de Donald Trump, Ana Navío, le cuenta a Adolfo Arjona que se le considera “uno de los empresarios más destacados de su generación con un patrimonio que ronda los 5.000 millones de dólares”. “Más allá de los números, su verdadero valor radica en su habilidad para negociar, innovar y liderar”, opina Navío.

Antes de tomar posesión por primera vez como presidente, Trump anunció que se iba a desvincular de sus empresas para evitar conflicto de intereses. “Cumplió su compromiso de dejar la gestión directa de sus empresas al asumir la Presidencia en 2017 y delegó en sus hijos mayores”, y para este “segundo mandato sigue delegando en ellos, por tanto, se va a dedicar única y exclusivamente a liderar un país como Estados Unidos”, asegura Ana Navío.

En 2024 Trump ganó con el 49'74% de los votos frente al 48'27% de Kamala Harris, dando paso a su segundo mandato no consecutivo como presidente de Estados Unidos.

Comparando su legado con el de su predecesor, Barack Obama -un personaje internacionalmente más respetado y del que hay, en general, una mejor opinión- en 'La Noche de Adolfo Arjona' ponemos sobre la mesa, con la ayuda del profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, Ricardo Ruiz de la Serna, que durante los mandatos de Obama Estados Unidos siempre estuvo implicado en alguna guerra, mientras que Donald Trump no inició ninguna guerra; que con la administración Obama se produjeron más deportaciones que con Trump; y que, aunque el movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan) para denunciar la violencia policial contra las personas negras vivió su etapa álgida con Trump en la Casa Blanca, los datos muestran que se produjeron más muertes en el tiempo de Obama.

BARACK OBAMA

La singularidad de Barack Obama como presidente de Estados Unidos tiene que ver con su color de piel, por haber sido el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos.

Barack Obama retó a los estereotipos ingresando en Harvard para estudiar Derecho, con una brillante trayectoria académica que le fue abriendo más puertas de las que él mismo había imaginado. En 1992, a los 31 años, comenzó a trabajar como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago. Y en el 96 comenzó su carrera política convirtiéndose en senador.

Once años después, a inicios de 2007, saltaba la gran noticia: Obama anunciaba su carrera a la Casa Blanca por el Partido Demócrata... una carrera que le llevó a ser elegido presidente en 2008, con el 52,93% de los votos frente al 45,65% de su rival republicano, John McCain.

La autora del libro 'El secreto de Obama', Mónica Pérez de las Heras, explica que “se puede poner una fecha” al inicio de la llamada 'Obamanía' “en la convención nacional demócrata de julio de 2004 porque es la primera vez que el senador Barack Obama, que entonces era un político bastante desconocido a nivel nacional, hace un maravilloso discurso en la convención donde se proclama a John Kerry como candidato” y es ahí donde “Obama brilla, lo ven en todas las televisiones americanas y ahí empieza” ese fenómeno.

Armed Forces Inaugural Committee Toma de posesión de Barack Obama en 2009

Según Pérez de las Heras, el imaginario colectivo va a recordar a Obama “sobre todo por ser un presidente que no ha dado ningún escándalo, que no ha estado metido en ningún caso de corrupción, que no hay denuncias contra él, que siempre ha llamado al país a la unidad, que siempre ha mostrado respeto por los mandatarios...” aunque “un presidente no puede hacer todo aquello que quiere”.

En ese sentido, asegura la experta, “Obama se sintió decepcionado por no cerrar la prisión de Guantánamo o conseguir el sistema de sanidad universal” en el país.

JOE BIDEN

Uno de los hombres de confianza y mano derecha de Obama fue Joe Biden, un presidente singular por haber sido el de mayor edad en llegar al cargo (a los 78 años). Un título que ahora le arrebata Donald Trump que accede por segunda vez a la Presidencia de EEUU siendo 172 días más mayor que Biden cuando fue investido.

En 'La Noche de Adolfo Arjona', el director del Instituto Franklin -el único Instituto Universitario de Investigación sobre Norteamérica en España-, José Antonio Gurpegui, explica que Obama y Biden “eran amigos y Obama se llegó a referir a Biden como hermano o familiar”, aunque ahora la relación entre ambos es “prácticamente inexistente”.

Relata Adolfo Arjona que antes de iniciar su carrera política, Joe Biden trabajó como abogado, aunque es un auténtico político de profesión (comenzó siendo muy joven y ha estado en activo más de medio siglo). Se da la circunstancia de que, en sus inicios, fue uno de los senadores más jóvenes en la historia de Estados Unidos (al ser elegido con solo 29 años, en 1972), mientras que su singularidad como presidente ha sido ser el más viejo.

Su carrera comenzó envuelta en la tragedia: un mes después de ser elegido senador, la esposa de Biden y su hija de poco más de un año fallecieron en un accidente de tráfico durante unas compras navideñas, un accidente en el que sus otros dos hijos resultaron gravemente heridos. Aquello marcó para siempre la carrera política de Biden, según el experto.

Obama gobernó durante dos mandatos (ganó las elecciones en 2008 y 2012). Sin embargo, en las elecciones posteriores, las de 2016, el candidato no fue su vicepresidente, Joe Biden, sino Hillary Clinton. ¿Por qué Biden no fue el candidato postObama? A esa pregunta de Adolfo Arjona, José Antonio Gurpegui responde que sobre ese asunto “se ha escrito mucho”. “La razón oficial que se dio en el partido y que Obama ha esgrimido en alguna ocasión fue la temprana muerte del hijo de Biden”.

En 2015 su hijo mayor, Beau, murió de un tumor cerebral y, a pesar de los índices de popularidad que tenía, “Obama decía que Biden necesitaba un tiempo de tranquilidad, de pensar, de rehacer su vida... después de esa tragedia que había sufrido después de la cual no parecía lo más aconsejable dirigir la nación más poderosa del mundo”.

“Biden por el contrario, ha manifestado su sospecha de que Obama tenía pensada la candidatura de Hilary Clinton antes de que ocurriera el desgraciado accidente de su hijo”, añade el director del Instituto Franklin. Finalmente, en 2020 Biden sí fue el candidato demócrata y derrotó al entonces presidente Trump. Biden se impuso con el 51,3 por ciento de los votos...

Europa Press Toma de posesión de Joe Biden en 2021

RONALD REAGAN

El republicano Ronald Reagan ganó las elecciones presidenciales de 1980 frente al demócrata Jimmy Carter (hasta entonces presidente), con el 50,75 por ciento de los votos. En 1984, Reagan fue reelegido con el 58,77 por ciento de los votos frente a Walter Mondale.

No fue el presidente con el expediente académico más brillante. Pero su capacidad de comunicar fue determinante para conquistar a sus conciudadanos e, incluso, a sus enemigos. Ronald Reagan, locutor de radio, actor y 40º presidente de los Estados Unidos, es uno de los dirigentes mundiales más conocidos dentro y fuera de Norteamérica.

Nació el 6 de febrero de 1911 en un pueblo de apenas 900 vecinos, en Tampico (Illinois), en la América profunda y rural de la que bebería su forma de entender la vida y sus valores: la fe, la familia, el trabajo y la buena vecindad. Reagan nunca aspiró a ir a la mejor Universidad de América, simplemente quería encontrar un trabajo que le permitiera ayudar económicamente en casa y que le condujera a Hollywood. Y lo consiguió. Primero se convirtió en locutor deportivo de varias emisoras de radio gracias a su imponente voz y sus conocimientos de fútbol y béisbol. Y después llegó su sueño.

A los 26 años, en 1937, Ronald Reagan consigue su primer contrato con la Warner Bros: 200 dólares a la semana. Es así como Reagan comienza una carrera cinematográfica que se prolongaría durante 30 años, siempre actuando en películas de segunda clase. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y fue llamado al servicio militar. Cuando la guerra terminó ya nada fue igual… Hollywood se había olvidado de él.

Lejos de suponer un problema, Reagan decidió dar un giro a su vida: centraría todos sus esfuerzos en su liderazgo al frente del Sindicato de Actores, una labor que le sirvió de entrenamiento para alcanzar las aspiraciones políticas que de pronto se habían despertado en él. Unos años más tarde, cumpliendo el sueño americano, Reagan se dirigía al mundo en su discurso inaugural frente al Capitolio. Era el 20 enero de 1981.

Europa Press Ronald y Nancy Reagan

Javier Redondo, autor de 'Presidentes de Estados Unidos', afirma en 'La Noche de Adolfo Arjona' que, según las encuestas de valoración de los distintos presidentes, Reagan está a la altura del primer Roosevelt, por encima del segundo Roosevelt, está Lincoln, está también muy bien valorado”. “Fundamentalmente destaca porque él restaura el orgullo americano, lo hace en un momento de crisis económica y de decadencia de orgullo patrio”, añade Redondo.