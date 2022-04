Toñi Moreno, sobre el caso Wanninkhof: "Los medios de comunicación cometimos muchos errores y yo me incluyo"

¿Cuántas veces has pensado que a ti, como a cualquiera de nosotros, nos podrían acusar de algo que no hemos cometido? Un robo, una agresión, una muerte. Uno de los mayores errores judiciales en nuestro país es el cometido con Dolores Vázquez, acusada de la muerte de la hija de la que había sido su pareja. Hablamos de la joven Rocío Wanninkhof.

La desaparición y asesinato de Rocío conmocionó al país y había que encontrar pronto un culpable. Los investigadores, los medios de comunicación y la sociedad en general encontraron en ella un perfil culpable. Dolores pasó en prisión 17 meses solos por indicios. En 'La Noche de Adolfo Arjona' hemos recordado el caso y hemos hablado con la periodista Toñi Moreno, que en aquellos años era reportera de 'Andalucía Directo'.

Qué ocurrió en el caso Wanninkhof

La historia comenzó en 1999 cuando la joven Rocío Wanninkhof de 19 años desaparece. Tras varias semanas de búsqueda y con los medios de comunicación totalmente volcados con el caso, apareció su cadáver. Dolores Vázquez, ex pareja de su madre, fue detenida sin pruebas claras y, después de un juicio y de un "circo mediático", un jurado popular la declaró culpable de un "crimen pasional".

Pasó 519 días en la cárcel hasta que el caso se reabrió después de que en 2003 apareciera el cuerpo sin vida de otra adolescente, Sonia Carabantes en Coín (Málaga). La policía encontró a su asesino, el británico Tony Alexander King, y al cotejar las muestras con el caso Wanninkhof se descubrió que era el mismo culpable y Vázquez quedó exculpada, aunque su vida quedó marcada para siempre.

La experiencia de Toñi Moreno como reportera en Andalucía

'El caso Wanninkhof-Carabantes' es una docuserie de Netflix en el que se analiza uno de los sucesos más mediáticos de principios de siglo. Toñi Moreno cubrió el caso como reportera de 'Andalucía Directo' y ha explicado a Adolfo Arjona cómo vivió el desarrollo del mismo y el papel que jugó la prensa.

"Establecí una amistad con Dolores, pero sentía que necesitaba la mirada objetiva para hacer el documental. Se han escuchado a todas las partes que han querido estar", ha explicado respecto al documental, del que es productora ejecutiva, además de añadir que "hay mucha gente que se ha equivocado y que no ha sido capaz de pedir perdón".

Qué papel jugaron los distintos agentes de la sociedad en el caso

Moreno ha analizado el papel que jugaron los distintos grupos de la sociedad en el caso. En cuanto a la Guardia Civil, ha recordado que "bajaron los mejores de la UCO, que han hecho trabajos maravillosos y que en este caso erraron y les costó demasiado reconocerlo y la cosa empeoró". Respecto a Alicia Hornos, la madre de Rocío, "a mi entender fue otra víctima. En ese momento tú lo que necesitas es conocer un culpable y si te dicen que esta señora es la asesina, ella se lo creyó", ha explicado la periodista.

En cuanto a la prensa, ha sido "bastante autocrítica": "Nuestro trabajo consiste en descubrir la verdad. Yo tenía 25 años y no me quedé con la versión de la Guardia Civil. Me fui a hablar con las hermanas y cuando pude hablé con Loli, que salió de prisión. Nadie me demostró en un juicio que ella fuera culpable. Los medios de comunicación cometimos muchísimos errores, yo me incluyo y no nos salvamos nadie. Es muy necesario el documental ahora porque volveríamos a cometer los mismos errores".

Respecto a la opinión pública, la periodista apunta que "todos somos sociedad, ya que la sociedad la compone la Guardia Civil, los jueces, los medios de comunicación. La sociedad la condenó y se equivocó". Por último, en cuanto al fiscal Francisco Montijano, ha apuntado: "Creo que hizo su trabajo y con los elementos que le dieron acusó. Me sorprendió escucharlo con Carlos Herrera en COPE diciendo que no había que pedir perdón porque hizo su trabajo. Todos tenemos que pedir perdón. Aun así, ese hombre fue impoluto y no utilizó ningún arma que no fuera legal para condenar a Dolores".

Cómo surgió la docuserie sobre el caso Wanninkhof

Además, Moreno ha explicado cómo surgió hacer la docuserie. Varios compañeros de profesión le preguntaron por Dolores, cuando se cumplían 20 años de la muerte de Rocío, ya que sabían que ella tenía el contacto de Loli. La periodista se puso en contacto con Vázquez, pese a que hacía 13 años que no hablaban, y la que fuera condenada le dijo que, en caso de hacer algo, lo hacía con la periodista, que fue "la única que creyó" en ella. Toñi ha añadido que ella "nunca dije que fuera inocente, pero sí que nadie me había demostrado que fuera culpable".