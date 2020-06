La sincera opinión de Adolfo Arjona sobre cómo le imita el Grupo Risa

Adolfo Arjona nos acompaña todas las madrugadas del domingo al lunes en COPE con un programa donde el misterio, el repaso a la historia y las grandes entrevistas forman parte del menú semanal de este magnífico espacio radiofónico. Este lunes, el comunicador ha charlado durante casi una hora con oyentes de "La Noche con Adolfo Arjona" y en ese café virtual retransmitido a través de COPE.es ha confesado que el misterio nunca le ha llamado especialmente la atención. "Cuando uno diseña un programa de radio, lo adapta al oyente que va a escucharlo. Y los programas de noche se prestan mucho al misterio", ha dicho. Esa excepcional forma que tiene de narrar lo misterioso ha convencido a los oyentes y, en estas semanas de coronavirus, su programa ha indagado sobre las teorías conspirativas que giran en torno al coronavirus. Pero, ¿y qué piensa él? "Entiendo que una cosa que pase hoy en China puede afectar al mundo entero enseguida, pero tengo la impresión de que en pleno siglo XXI no pueda haber tanta irresponsabilidad. No creo en las teorías de conspiración, pero sí creo que iremos conociendo pronto nuevos detalles. ¿Cómo ese virus ha llegado a la cadena humana?", se pregunta Arjona.

El comunicador andaluz teme que el mundo tendrá que ir adaptándose a esos nuevos rebrotes que se vayan dando y ha criticado las contradicciones del Gobierno en la gestión de la pandemia. "Hemos padecido un ingente número de contradicciones. Que el día 47 me expliquen que el día 3 me dijeron que la mascarilla no era necesaria porque no había suficientes me parece increíble", ha señalado.

El también director de COPE Andalucía asegura ser un "andaluz muy atípico" porque no le gustan mucho las ferias o las romerías. "Con el Rocío tenía muchos prejuicios. Era víctima de la imagen estereotipada que se tiene. Pero el año pasado lo retransmití en directo y quedé maravillado. Este año quise volver a contarlo, por lo que utilizamos la magia de la radio para vivir cómo hubiera sido el Rocío de este año de la mano de grandes amigos como Herrera", ha recordado haciendo mención al reciente programa donde recreaba ese Rocío que nunca fue.

Durante la charla, Arjona también se ha sincerado sobre qué opinión tiene acerca de cómo le imita el "Grupo Risa". "Me siento halagado por que una alegoría de mí pueda suscitar el interés de los oyentes. Yo creo que los del Grupo Risa lo hacen animado por Herrera, que es un chico muy travieso. A los miembros del 'Grupo Risa' les conozco desde hace 25 años y sé que lo hacen desde el cariño y el respeto. El humor es desproporcionar las cosas. Me parece divertido la que montan con el descapotable. Y aviso: cuando venga Herrera a Málaga habrá más descapotable", ha dicho.

Por último, Arjona ha dado dos primicias. La primera es que durante los próximos cinco programas las historias de miedo tendrán un protagonismo especial en su programa. La otra es que tiene algo muy importante entre manos con Iker Jiménez.