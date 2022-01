El secreto de Christian López para tener más Récords que Rafa Nadal: "Su poder es inmenso"

Christian López es un campeón. Con todas las letras. No hay tiempo que se le resista. Ni disciplina que le parezca complicada. Su último récord que figura en el Libro Guinness, mantener una bicicleta en equilibro en su barbilla durante 9 minutos y 41 segundos. Para conseguirlo, ha estado dos años entrenando duro.

Todo un orgullo poder compartir página en el libro Guinness junto con @RafaelNadal y @rickyrubio9. ¡Seguimos a por muchas más metas!

?? “La diabetes no es un obstáculo, es un motivo de superación constante”. pic.twitter.com/gMkdCof5wg — Christian López (@_recordman) October 20, 2020

De pequeño le diagnosticaron diabetes tipo 1. Para muchos, podría ser una limitación. No para él. Esta enfermedad ha sido un motivo de superación. Y cuando se encuentra con alguien que le intenta poner límites, él lo tiene claro: “Estarán hablando de sus limitaciones, no de las mías.”

El toledano que supera a Nadal y Ramos

Prueba de ello es que tiene más Récords que Rafa Nadal o Sergio Ramos, y conseguir eso no es tarea fácil. A diferencia de los grandes atletas, su trabajo no coincide con su entrenamiento. Por eso, le ha confesado a Adolfo Arjona que tiene que restarle horas al sueño para conseguir estos premios.

Sin embargo, a él le compensa. Como nos ha contado en "La Noche de Adolfo Arjona". “Es una satisfacción personal muy grande y es un motivo de superación. Aunque no haya recompensa económica, para mí esa es la mayor recompensa”.

Christian entrena por libre. No tiene entrenador personal. Se levanta cada mañana consciente de la importancia del talento. Pero sabe que no lo es todo. Por este motivo, entrena entre tres y cuatro horas diarias.

Los expertos le dicen que podría sufrir dolores en la barbilla o el cuello pero lo que más tiene que entrenar es la parte lumbar, ya que es la que más sufre. Consciente de ello, es la que más ha trabajado en los últimos meses.

El más divertido

Christian ha convertido esta frase en su lema de vida: “Claro que se puede”. Christian tiene también el Guinness de atrapar uvas con la boca mientras hace malabares. Este reto nació en las Navidades de 2020. Se decantó por él porque tenía ganas de divertirse. Y vaya sí lo consiguió.

Pero aquí no paran los Récords. Tiene el Guinness en subir más de 100 pisos con muletas en una hora. Y reconoce que no es tarea fácil: “De por sí subir escaleras es uno de los ejercicios más extenuantes que existen. Imagina si lo haces con una sola pierna y muletas”.

Cuando Adolfo Arjona le pregunta cómo se le ocurrió optar a este Guinness, reconoce que aprovechó una lesión que tenía para prepararse este reto. El hecho de apoyar una misma pierna durante tanto tiempo conlleva una sobrecarga de la cadera y se hace muy difícil.

El más difícil

Además, en diciembre de 2020 ha conseguido el reto de aguantar una escalera de mano sobre la barbilla. Estuvo más de 17 minutos con una escalera doble apoyada en esa parte de su cuerpo. Reconoce que fue más difícil que el de la bicicleta porque la base de apoyo de la escalera dolía mucho. La clave fue la concentración. Y el objetivo, una vez más, fue superarse a sí mismo.

Primeros kilómetros de este año pic.twitter.com/tctSEvYCNh — Christian López (@_recordman) January 2, 2022

Entre tantos Guinness hay uno que destaca por ser el más complicado. Y consiste en recorrer 200 metros hacia atrás en menos de 31 segundos. Estuvo cinco años entrenando para conseguirlo. Y al final, también es suyo. Tras tantos Guinness, no piensa detenerse. Aún no. Y en esta noche de invierno, ya piensa en su próximo reto. Sabe que no hay nada imposible.

