“Me encuentro con unas ganas de marcha impresionantes” ha confesado Sarah a Adolfo Arjona en La Noche de COPE.

Sarah Almagro fue ingresada el verano pasado cuando comenzó a sentir dolores, vómitos, nauseas y fuertes episodios de fiebre. Le diagnosticaron gastroenteritis, pero un fallo multiorgánico posterior reveló a los médicos del Hospital Costa del Sol que lo que tenía, era una fuerte infección por una bacteria muy agresiva, que provocó que le amputaran las manos y los pies.

Dice Sarah Almagro que “la buena noticia es que la infección en la rodilla que me trataron a principios de año ya se ha curado y eso va a permitir que pueda ponerse las prótesis dentro de poco”. Para eso de todas formas debe ganar musculatura y para eso está haciendo rehabilitación.

Los medicamentos le salvaron la vida, pero provocaron daños en los riñones ya ahora además tiene que ir a diálisis varias veces a la semana. “Yo al principio no lo llevaba muy bien” dice Sarah; “le pregunte a mi madre que porqué me había tocado a mi con la cantidad de gente mala que hay en el mundo y ella me respondió que nos había tocado y debíamos seguir adelante”

Las prótesis que va a usar Sarah son biónicas, están valoradas en 200.000 euros y para costearlas, familiares y amigos crearon la asociación ‘Somos tu ola’ para recaudar los fondos necesarios.

Los planes de Sarah Almagro son estudiar derecho, aunque no está muy convencida. Pero lo que si tiene claro es que quiera practicar algún deporte.

Si quieres formar parte de Sarah tienes toda la información en www.somostuola.es