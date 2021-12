Ramón Arcusa: la canción de éxito compuesta por el Dúo Dinámico que solo podía cantar Julio Iglesias

El próximo viernes cumple 85 años. Él es compositor, autor, arreglista, productor y sigue formando parte de uno de los dúos que han marcado la historia de la música española. Se trata de Ramón Arcusa, que junto a Manuel de la Calva fundó a finales de los años 50 el Dúo Dinámico, que todavía sigue ofreciendo conciertos por España. Como grupo, están considerados uno de los pioneros de la música pop española y precursores del fenómeno fan en la década de 1960.

Una de sus canciones más conocidas es 'Resistiré', que se ha convertido en el himno por excelencia en la pandemia. El compositor de la letra de esta tema y autor del libro “En la brecha” sobre el Dúo Dinámico, que publica La Esfera de los Libros, es Carlos Toro y ha pasado por 'La Noche de Adolfo Arjona'.









COMIENZOS

Según cuenta el letrista de 'Resistiré', a principios de los 50 Ramón cantaba con los grupos de Acción Católica y “Manolo hacía sus pinitos con Tete Montoliú en los club de Jazz de la zona”. Todo comenzó en la fiesta de Navidad de Elizalde, la fábrica catalana en la que Manolo y Ramón trabajaban como peritos industriales. Cantaron “Oh Blanca Navidad a dos voces y son aplaudidos a rabiar por sus compañeros y ahí deciden ser profesionales. Así empezó todo”.

EUROVISIÓN

El Dúo Dinámico ha recibido entre otros galardones, el Premio de la Música de la Sociedad General de Autores y Editores, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, el Micrófono de Oro o el Grammy Latino de Honor en 2014. Pero entre sus logros musicales hay dos que destacan sobre los demás, son los autores del tema 'La, la, la' con el que España ganó Eurovisión en 1968.

Carlos Toro ni afirma ni desmiente que el Dúo Dinámico estuviera a punto de interpretar a España en Eurovisión con el 'La, la, la' que dio la victoria a Massiel aquel año. Pero sí aclara que cuando “Serrat falla porque quiere cantar en catalán, se recurre con urgencia a los autores”, que recordemos fueron Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Sin embargo, Zafiro, la discográfica que en aquellos momentos trabajaba con Serrat, se opone por completo “lo hicieron con cierta razón ya que habían invertido mucho dinero en un artista suyo y defendían que si alguien tenía que reemplazar a Serrat debía ser también del sello Zafiro”.

Ramón y Manolo reconocen que está justificada esa obstrucción y escogen a Massiel, “una cantante emergente, famosa y que venía pegando”. Consiguen contactar con ella que estaba en México actuando y le solicitan que regrese a España lo antes posible. Tal era la urgencia que ella vuelve en un vuelo de Iberia en el que no había plaza y debe hacer todo el trayecto en la cabina de los pilotos.

Se hace todo a marchas forzadas con una enorme ilusión y finalmente con un enorme éxito. Esto sucede en una época en la que los festivales, no solo Eurovisión, San Marino, OTI, San Remo, etc., dictaban la moda de la música en Europa. Para Toro la situación ahora es totalmente distinta: “Al menos en España no ha funcionado, ha servido como entierro de los artistas” porque es algo “positivo, pero no contribuye mucho a tu carrera”.

TODO UN HIMNO

Resistiré formaba parte del álbum 'En Forma' de 1988, y encabezó la cara B del disco: “Nos la pidió Almodóvar para la película 'Átame' que quedó muy bien con Loles León, Victoria Abril y Antonio Banderas al final de la película”. Carlos Toro asegura que este tema tuvo mucho éxito a nivel individual para enfrentarse a cualquier obstáculo personal que cada uno tuviera. Toro cuenta que la primera vez que 'Resistiré' se alzó como himno colectivo fue en Argentina para hacer frente al Corralito: “La segunda sostenida del Dúo Dinámico ha sido con Resistiré, un éxito que nunca ha sido olvidado. En la pandemia se acude a esta canción como un movimiento espontáneo, un fenómeno social que sobrepasa los límites de la música”.

SOY UN TRUHAN...

La relación de Dúo Dinámico y Julio Iglesias comienza en 1973: “Julio se empeñó en Ramón y le abordó en el Festival Viña del Mar, en Chile” Al final Ramón accede y lo clava con 'Soy un Truhan Soy un Señor', “que está hecha ni que pintada para Julio con esa imagen de golfo elegante, entre golferas y caballeroso, ese galán español y el único que puede cantar eso sin que caiga mal a la gente es Julio Iglesias”, asegura Carlos Toro.