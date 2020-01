¿Quién fue el inventor de la Coca-Cola?

Esta semana, entre otras cosas, se hablará del descubrimiento del diamante más grande del mundo, de la actriz Audrey Hepburn, de la fundación de la Guardia Suiza, del secreto de la fórmula de la Coca-Cola, de la boda entre Alfonso XII y María de las Mercedes y del asesinato de Gregorio Ordoñez.

En La Noche de COPE, Adolfo Arjona hace memoria y recuerda aquellos personajes o acontecimientos que serán noticia esta semana.

EL DIAMANTE MÁS GRANDE DEL MUNDO

Frederick Wells encontró el 25 de enero de 1905 un diamante 600 gramos en una mina de Sudáfrica de la que era gerente. Lo entregóal dueño de la mina que era Thomas Cullinan y por el que el diamante fue bautizado como 'Diamante Cullinam'. Fue regalada por su cumpleaños al rey inglés Eduardo VII que lo mandó tallar y sacó 150. La mayoría se encuentran en el Museo de la Torre de Londres, formando parte de la Corona del Estado Imperial Británica.

AUDREY HEPBURN

La actriz fallecía el 20 de enero de 1993 y esta semana se cumplen 27 años. Audrey Hepburn tuvo su primera gran oportunidad a los 22 años, cuando protagonizó "Vacaciones en Roma" junto al actor Gregory Peck.

LA GUARDIA SUIZA

Este cuerpo militar que se encarga de la seguridad del Papa y de la Santa Sede se fundaba el 21 de enero de 1506. Esta semana se cumplirán 514 años.

LA FÓRMULA DE LA COCA-COLA

Esta semana se cumplen 127 años desde que este refresco fue patentado y comercializado. El inventor de la Coca-Cola fue un farmacéutico llamado John Pemberton que ideó en 1886 una especie de jarabe para tratar los problemas estomacales. Es curioso porque fue el contable de la farmacia el que ideó el logotipo y la marca.

BODA REAL

Esta semana se cumplen 142 años de una boda real. El Rey Alfonso XII se casaba con su prima, María de las Mercedes. Un enlace por amor que no convencía a todos por igual porque los principales representantes del Gobierno no creían que ella fuera la mejor candidata para ocupar el puesto de reina consorte. Pero no solo eso: la madre del rey, Isabel II, se oponía a la boda. Entre los motivos, que prefería emparenta a su hijo con una princesa europea y que sentía una profunda aversión por el padre de María de las Mercedes, que durante años conspiró para arrebatarle la Corona española en sus años de reinado. Eso sí, el pueblo adoraba a la pareja. Decían del rey: “Se casa por amor, como se casan los pobres”.

GREGORIO ORDOÑEZ

El candidato por el Partido Popular a la alcaldía de San Sebastián, Gregorio Ordoñez, fue asesinado el 23 de enero de 1995 por la banda terrorista ETA de un tiro en la cabeza. Faltaban cuatro meses para las elecciones municipales y Gregorio Ordoñez comía en el bar

La Cepa de la Parte Vieja de San Sebastián con sus compañeros del ayuntamiento.