Un paseo por los grandes éxitos de Elton John

Su verdadero nombre es Reginald Kenneth Dwight, lleva más de 50 años de carrera y ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo.

Entre los numerosos galardones que ha conseguido, destacan cinco premios Grammy y el Óscar por el tema principal de la película "El Rey León". La época musical más fructífera de Elton John fue sin duda el período en el que trabajó con el letrista Berni Taupin. Todo comenzó en 1969.

INICIOS

"Empty sky" fue el título genérico del primer álbum de Elton John publicado en junio de 1969, pero no tuvo mucho éxito. Por eso el segundo álbum del cantante se llamó como él, se publicó en abril de 1970 y siempre se ha considerado su primer trabajo discográfico.

La primera canción del tándem Elton-Bernie incluida en ese álbum se llamó "Your song" que curiosamente se editó como cara B de un sencillo, pero a los disc-jockeys de las emisoras les gustó más esta canción que la de la cara A

El éxito del tema "Your song" ha sido tal que se han hecho multitud de versiones, probablemente la más conocida la de la película "Moulin Rouge".

El interés por el viejo oeste y los Estados Unidos de Taupin, contribuyeron a que en 1971 Elton John publicara un par de álbumes con sonido muy country que pasaron sin pena ni gloria entre sus seguidores. Hubo que esperar a mayo del 72, para encontrar un nuevo álbum de éxito de esta pareja.

Se tituló genéricamente "Honky Chateau", se grabó en un castillo cerca de París y fue el primer número uno de la lista Billboard de Elton John, en el que por cierto se incluía el tema "Rocketman" que da título a la película reciente estrenada el pasado mes de mayo.

El siguiente álbum que Elton John colocó en lo más alto de las listas de ventas, llegó en enero de 1973, su título era “Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player” y fue grabado en el mismo castillo que el disco anterior y entre sus grandes éxitos estaban el "Crocodrile Rock " y un tema que hablaba sobre un veterano de Vietnam llamado "Daniel".

No había terminado el año 73 cuando se publica un nuevo álbum. También se grabó en el castillo parisino y fue tanta la producción de canciones que tuvo que ser un doble álbum. Su título, "Good bye yellow brick road" y el tema que le da nombre está calificado por algunos críticos como la mejor canción de Elton John

El éxito del séptimo álbum de estudio de la pareja Elton-Bernie, estuvo en temas como “Candle in the wind” que fue escrita para Marilyn Monroe y que en 1997 fue reescrita por Elton John como tributo a la princesa Diana de Gales. El tema se ha convertido en la segunda canción más vendida de la historia de la música solo superada por "Blanca Navidad".

ETAPA AMERICANA

Volvemos a 1974 porque tras tres discos grabados en el castillo francés, todo el equipo se marcha a un rancho de Estados Unidos llamado Caribú, así que el siguiente disco se llama como el rancho.

El rancho Caribú fue también el protagonista de los dos siguientes discos, uno de ellos autobiográfico de la pareja titulado "Captain Fantastic and The Brown Dirt Cowboy", en el que el Capitán Fantástico era Elton John y el sucio vaquero Brown, era Bernie Taupin.

El undécimo trabajo discográfico de la pareja se grabó en Canadá. Fue el segundo doble álbum que producían y se tituló genéricamente "Blue moves”.

En octubre del 76, Elton John y Bernie Taupin separan sus carreras, pero solo fue momentáneo.

En 1980 Bernie Taupin compone la letra de tres temas para el decimocuarto álbum de Elton John, pero la plena colaboración entre los dos, no volvería a llegar hasta 1983, con el lanzamiento del álbum titulado genéricamente “Too Low for Zero” que hacía el número 17 en la carrera de Elton John.

NUEVA ETAPA CON BERNIE TAUPIN

El binomio volvía de nuevo a funcionar con grandes éxitos como "I'm still standing" y sobre todo con "I guess that's why they call it the blues" que desde la década de los ochenta, es la canción de Elton John que más veces se ha emitido por la radio y como curiosidad, en ella toca la armónica Stevie Wonder.

El siguiente álbum de Elton-Bernia se publicó en 1984. Se grabó en la isla de Montserrat al sur de Puerto Rico, se titulaba genéricamente “Breaking Hearts" y el tema estrella era "Sad song".

El décimo noveno álbum de Elton John, publicado en noviembre del 85, se llama “Ice on Fire” y se graba en los estudios que el exguitarrista de Led Zeppelin, tiene en Inglaterra y además de su colaboración, contó con la de artistas como George Michael y los miembros de Queen; Roger Taylor y John Deacon.

El siguiente álbum titulado “Leather Jackets” fue un auténtico fracaso y por eso el siguiente se llamó “Reg Strikes Back” en clara referencia al verdadero nombre de Elton John, Reginald. Pero hasta la publicación del siguiente, en agosto de 1989 y titulado “Sleeping with the Past” no volvería a estar en lo más alto de las listas de ventas. El tema estrella de ese álbum que hacía el número 22 se titulaba "Sacrifice".

El álbum “The One” publicado en 1992 abre la década de los 90 para la pareja Elton John - Bernie Taupin y la última de sus colaboraciones es álbum que ha hecho el número 31, se publicó en 2016 y se llama “Wonderful Crazy Night”.