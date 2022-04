El Padrino III: una película que Coppola rodó cuando estaba casi en la ruina

El pasado 15 de marzo se cumplieron 50 años del estreno de la película “El Padrino”.

El encargado de llevar a la gran pantalla esa mítica película fue el directorFrancis Ford Coppola. El cineasta ha cumplido el 7 de abril, 83 años.

UNO DE LOS GRANDES

Coppola está considerado por muchos especialistas e historiadores, como uno de los más importantes cineastas norteamericanos,y uno de los más grandes de todos los tiempos.

Ha ganado cinco premios Oscar, tres de ellos como guionista por “Patton”, “El padrino” y “El padrino parte II” y con esta última película, ganó también la estatuilla como director y como productor, siendo el segundo cineasta que ha recibido tres estatuillas por una misma película, tras Billy Wilder, y el primero en ganarlo por una secuela. Ha ganado dos Palmas de Oro de Cannes, por “La conversación” y “Apocalypse Now” y ganó también la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por “Llueve sobre mi corazón”.Su trilogía de “El padrino” es considerada una de las más importantes de la historia del cine.

EL PADRINO 50 ANIVERSARIO

Quim Casas es crítico de cine y coautor del libro "El padrino. El libro del 50 aniversario", de ediciones Notorius. Más allá de la trilogía de “El padrino” todos coinciden en que este director hace éxito todo lo que toca. 'Es un personaje muy particular' dice Quim. 'Ha tenido grandes fracasos, con El Padrino tuvo problemas con los productores, tuvo problemas con la mafia, tuvo problemas con el reparto... pero consiguió sacar una película que de repente se convirtió en modélica y sirvió para tratar el cine de gansters. Siempre ha tenido un gran olfato como director, más que como productor y es uno de los cuatro directores junto a George Lucas, Martin Scorsese y Steven Spielberg, que ha renovado el cine de Hollywood'.

CAIDA Y RESURRECCIÓN

Sus producciones no siempre han sido del agrado del público y hubo un momento, a principios de los ochenta, en que casi lo pierde todo y se uqeda en la ruina. Pero en los noventa se recuperó rodando El Padrino III. 'Mario Puzo y Francis Ford Coppola no estaban por la labor de hacer una tercera parte' asegura Quim Casas. 'Creian que con las dos que habían rodado, se había cerrado lo que para ellos esra el retrato del italo-americano mafioso que existió en la america de finales de los 40 hasta mediados de los 60. Es cierto que en los 90 Coppola necesitaba un músculo económico porque su carrera seguia teniendo el prestigio pero no tenía la misma economía, y rueda El Padrino III y después Drácula, que son películas muy personales, para volver a ganar dinero y seguir invirtiendo en sus proyectos personales'.

Paramount insistió en que hicieran una tercera parte a lo que se negaron durante 16 años, pero al final la hicieron y con ella cerraron el ciclo de forma clara, aunque se ha especulado con la posibilidad de una cuarta parte.

RECONOCIMIENTO

Coppola también ha hecho trabajos en el teatro, tiene empresas cosméticas, gastronómicas, cadenas hoteleras y sigue dedicándose al cine en la actualidad. Parte de su familia también se dedica al mundo del séptimo arte, entre ellos su hija Sofía, su hijo Roman y su sobrino Nicolas Cage.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A pesar de su legado y su éxito, solo ha ganado cinco Oscar a lo largo de su carrera, pero Quim Casas cree que está suficientemente reconocido en el mundo del cine. 'Tanto a nivel de éxito de taquilla, además de los Oscar ha ganado otros premios bastante importantes y desde el ámbito de las críticas, estas siempre han estado muy a favor de Coppola'

"El padrino. El libro del 50 aniversario" de Quim Casas, publicado por Notirius, combina análisis, información, detalles curiosos sobre la elaboración de la películas del cineasta y ofrece una panorámica muy amplia de la trilogía de El Padrino y de su influencia.