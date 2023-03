Mitchell Johnson y Andrew Golden la emprendieron a tiros con los compañeros del colegio

En la mañana del 24 de marzo de 1998, Mitchell Johnson y Andrew Golden, de once y trece años respectivamente, se detuvieron en las inmediaciones de un bosque, desde el que podían contemplar el recinto de la escuela secundaria de Jonesboro, en Arkansas.

A su lado se esparcía un auténtico arsenal: dos pistolas, tres rifles con mira telescópica, un cuchillo, un machete, una ballesta… y ropa de camuflaje para pasar desapercibidos.

La ira se retorcía en el corazón de aquellos muchachos. Andrew odiaba a todas aquellas chicas del colegio que lo habían rechazado, y Mitchell sentía un profundo rencor por aquellos compañeros que se burlaban de su obesidad apodándolo “cerdo”.

Pocos minutos después comenzó un tiroteo que causó pavor entre los alumnos y profesores del centro educativo. El patio de la escuela se convirtió en un caos de sangre y muerte. Cinco niños perdieron la vida… y once resultaron heridos.

Una vez más, toca hablar de crímenes cometidos por menores de edad, cuyas víctimas son compañeros de escuela. Se cumplen 25 años de la masacre de Jonesboro.





LA HISTORIA

Para recordar lo que pasó, Adolfo Arjona ha invitado a Cristian Rodríguez, Criminólogo, analista en Terrorismo Internacional y Crimen Organizado y Delegado en Chile de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global.

Lo primero que hay que saber es quienes eran los niños Mitchell Johnson y Andrew Golden. 'Andrew era un niño de 13 años cercano y cariñoso, pero que fue transformándose en un asesino porque era rechazado por las chicas del colegio y por otro lado, Mitchel que era el primo de Andrew, recibía bullying por parte de los compañeros que lo apodaban el cerdo y por eso cambió también su forma de ser' asegura Cristian Rodríguez.

Cuando recordamos casos así, realmente cuesta creer y entender que dos menores, con 11 y 13 años, puedan planear y ejecutar una masacre así. Igual que cuesta entender, al menos en España, que puedan tener acceso fácil a las armas. Lo planificaron y entrenaron como en las películas. 'Pasaban mucho tiempo juntos y viendo películas de acción y un día comentaron la posibilidad de acabar son la vida de los que les hacían bullying y así comenzaron a diseñar un plan para acabar con la vida de todos los niños y niñas de la escuela' cuenta Cristian,

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el estado donde ocurrieron los hechos, los menores de 16 años no pueden ser ejecutados, no pueden ser condenados a pena de muerte. 'Estuvieron hasta los 18 años en un correccional y por el tipo de delito, se les prolongó hasta los 21 años. Lugo salieron, uno de ellos fue detenido por un asunto de drogas y el otro fallecio en un accidente de tráfico,aunque no fue él quién lo provocó' cuenta Cristian Rodríguez.

Un suceso como este puso, de nuevo, en tela de juicio el acceso a las armas en los Estados Unidos. El propio presidente del país en aquel entonces, Bill Clinton, se lamentó públicamente por lo sucedido. Dijo sentirse profundamente entristecido.