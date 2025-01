La magia y los magos: más allá de Melchor, Gaspar y Baltasar

Antes de la ciencia, de la filosofía y de las religiones, el ser humano ya quería comprender y controlar aquello que no comprendía y no controlaba. La primera herramienta que nuestra especie ideó para alterar y someter a la realidad fue la magia.

Desde la noche de los tiempos, la magia ha ejercido una atracción irresistible sobre la humanidad. Hay algo en la posibilidad de modificar nuestro plano existencial con un gesto, una palabra o una mirada que nos fascina. La magia simboliza el poder de lo imposible hecho posible, la ruptura de la leyes que rigen el universo. La magia es el paso a otro plano, una grieta en el velo de la realidad. Un pasaje a otro mundo.

Desde los chamanes primitivos que invocaban fuerzas invisibles hasta los magos de la literatura contemporánea, el hechicero ha mutado con el tiempo, pero nunca ha perdido su esencia. El mago, el chamán, el brujo o el mentalista son, en el fondo, encarnaciones del deseo humano de controlar lo incontrolable: la muerte, el amor, el destino, la naturaleza.

Todos tienen en común el conocimiento de secretos, el acceso a una supuesta sabiduría ancestral, la conexión con otros mundos u otras realidades. La magia, en estas figuras, no es solo un poder, sino también una responsabilidad, y a menudo, una carga.

El mago es un arquetipo constante en la historia de la humanidad. Pero la magia también seduce por su ambigüedad moral. Los magos están siempre al borde de la tentación, de la caída. La magia, como el poder, puede usarse para bien o para mal, y ese equilibrio precario añade una tensión constante a las historias de magos. El poder presenta una eterna disyuntiva: elegir entre el camino del bien o el del mal. Hay magos que escogen una tercera vía, son quizá estos los más misteriosos y atractivos.

Y, por supuesto, está el misterio. Lo que no entendemos nos atrae. La magia no se explica, se sugiere. Los grandes magos de la literatura, el cine y el cómic no nos cuentan cómo lo hacen. Nos dejan con la boca abierta, con la duda, con la fascinación por el truco no revelado en los magos, porque creer en ellos es creer en la posibilidad de lo extraordinario. Ellos hacen lógico lo ilógico.

Magos

LA MAGIA

Guillermo Díaz, es estudioso los mitos, el folklore y las leyendas. También es un apasionado de la literatura fantástica y el cómic. Abrimos la Enciclopedia Oculta para conocer a los magos más importantes que ha creado la fantasía humana

La magia nos fascina. Los magos son personajes muy atractivos y llenan los escenarios desde hace siglos. "Desde siempre ha existido la pasión por la magia, es algo que viene desde muy antiguo"

La historia de los magos de ficción es muy extensa, pero también lo es la de los magos reales, hablemos un poco de los magos reales. "Los que se dedican a la cartomagia, numismagia, grandes ilusiones o el mentalismo"

Los literatos, guionistas de cómics, de teatro, de cine, han creado magos muy atractivos para el público.

El cine ha creado también grandes magos, entre los más famosos está sin duda Harry Potter.

Harry Potter

harry potter

Si hay alguien que conoce bien el personaje de Harry Potter y todo su mundo, es Gema Rovira, traductora de la saga de Harry Potter al español.

El mayor fenómeno editorial de las últimas décadas, solo igualado, tal vez por el Código Da Vinci, es Harry Potter. Ha penetrado además en los más jóvenes y ha atraído a muchos a la lectura. Antes de Harry Potter, ya había muchos magos literarios, pero no habían alcanzado tanto éxito.

El cómic

El mundo del cómic, también ha dado grandes magos y muy originales, desde el Dr. Strange a John Constantine

Y por supuesto, el teatro, los juegos de rol y los Wargames, también son ámbitos en los que han nacido y crecido muchos magos.

En la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz ante la llegada de los tres magos más importantes de todos, que son los que llenan de ilusión a todos los niños, hemos querido acercarnos a sus colegas de profesión. Esperamos que su magia perfume todos estos días.