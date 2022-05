Los motivos por los que en España las mayores granizadas se producen en verano

Cuando una tormenta comienza a descargar agua, puede que se dé un fenómeno singular; el granizo. Esto no es otra cosa que la caída de una precipitación en forma de trozos de hielo que pueden oscilar desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros. Estas partículas pueden ser de hielo transparente o estar formadas por varias capas.

En la 'Noche de Adolfo Arjona' nos hemos planteado varias cuestiones alrededor del granizo. La primera curiosidad que queremos desvelar es ¿dónde y por qué se forma?

El físico y meteorólogo perteneciente a AEMET, Jesús Riesco, le cuenta a Adolfo Arjona, que se asocia a tormentas, a procesos de gran inestabilidad: “En una nube tormentosa se origina un núcleo de condensación, una partícula sólida, que va siendo arrastrada por las corrientes nubosas ascendentes dentro de la propia tormenta. Entonces se produce un mayor enfriamiento y congelación. Es cuando el granizo adquiere un peso importante, cae a tierra por gravedad”, explica Riesco.









ÉPOCA TEMPLADA

Una de las curiosidades, es que para que se produzca el granizo, no es necesario que nos encontremos en invierno. Es más, el experto asegura que muchas granizadas tienen lugar durante el verano. Es el caso de lo que suele ocurrir en España, donde en verano y primavera es cuando más graniza.

Para que se concrete el granizo deben darse unas condiciones concretas: “Temperaturas frías en niveles medios de la troposfera y en capas altas de unos 15 grados bajo cero. Aunque en ocasiones puede llegar a los 40 grados bajo cero en algunas nubes.

Otro motivo que propicia que la lluvia caiga en forma de granizo es que la nube tormentosa tenga un importante desarrollo vertical. Además, es clave “la altitud del nivel de congelación de la Isocero, que la llamamos, no sea demasiado alto para que no dé tiempo en la caída a que se funda la piedra de granizo. Si la temperatura fuera excesivamente fría, no tendríamos esas gotitas líquidas de agua en estado de subfusión que son imprescindibles. Por tanto, en invierno, con temperaturas muy frías, no es fácil que se produzca granizo grande”, indica Jesús Riesco.





PRECIPITACIÓN

La caída del granizo depende exclusivamente de la gravedad. En el momento que alcanza un volumen que imposibilita que se pueda mantener en el aire, cae a la tierra.

Sobre la velocidad que pueden alcanzar esas partículas de hielo, el experto asegura que depende del tamaño de la piedra, la fricción con el aire, movimiento del viento y colisión con otras gotas “es difícil calcular, pero podemos decir que, para granizo pequeño, menor a 1 centímetro de diámetro, la velocidad de colisión con la tierra sería de entre 15 y 40 kilómetros por hora. Para piedras de entre 2 y 5 centímetros, podemos tener velocidades terminales de entre 40 y 65 kilómetros por hora. Para el granizo de más de 5 centímetros de diámetro, podríamos tener velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora”.

GRANIZADAS SINGULARES

En España hay registradas granizadas realmente llamativas por el tamaño de los trozos de hielo que caen a la superficie de la tierra.

La Agencia Estatal de Meteorología cuenta con una base de datos denominada Sinobas, en la que se considera una granizada singular cuando las partículas superan los 2 centímetros de diámetro “también cuando son de menor tamaño, pero acumulan un espesor de 2 centímetros en el suelo”.

Sobre granizadas destacables, el experto recuerda la de 8 centímetros ocurrida en la tarde del 23 de julio de 2017 en Rubielos de Mora, en Teruel. También recuerda la granizada que cayó en Marbella en 21 de septiembre de 2007, con partículas de 6 centímetros de diámetro, que provocaron numerosos desperfectos en vehículos.