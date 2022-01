Juanma Castaño desvela cómo ha sido su Navidad tras ganar MasterChef: “Me he sentido como Miss España”

El presentador de ‘El Partidazo de COPE’ ha desvelado en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ que el famoso reality de cocina “llevaba dos años intentando que participase y me fui escapando con la excusa de la radio, pero este año me dijeron que me presentase al casting. Me presenté y me dijeron que no me preocupase por la radio porque iba a durar poco. Preparé una tarta de queso en el casting y fue un desastre, pero algo vieron que les gustó”.



“Me sorprendió que me llevaran al programa porque los celebrities suelen ser de primer nivel. Pero lo acepté y luego lo aproveché. A mí me gusta mucho la gastronomía, pero sobre todo desde el punto de vista del consumidor”, ha explicado Castaño.











¿Sabía cocinar Juanma Castaño antes de ir a MasterChef Celebrity?



Juanma Castaño ha reconocido que sí sabía cocinar: “Sabía poco, pero el poder viajar por mi profesión por toda España y por el mundo entero, me ha hecho tener inquietudes gastronómicas. A mí me gusta ir a un sitio y comer lo que es típico de ese sitio, mirar un buen vino…”.



“Yo nunca pensé que llegaría tan lejos en el programa, pero sobre todo, lo que no quería es que me eliminaran en el primer programa. Ese era el único objetivo. A mí al principio me costaba mucho porque no era fácil desenvolverme en un show de esas características con toda esa gente que está más acostumbrada que yo al show business. Me veía fuera de sitio y luego fui encontrando mi lugar”, ha expresado el director de ‘El Partidazo de COPE’.

“Al principio me veía fuera de sitio”

Juanma asegura que cuando le decía a la gente de su entorno que seguía en el programa, “me decían que cómo tenían que ser de malos los demás para que yo siguiese sin ser eliminado.Lo más duro del programa ha sido mi compromiso con la radio.No falté ni un solo día a mi compromiso con los oyentes del Partidazo por la noche. He dormido muy poco durante los días que grabamos”.

¿Cómo se sintió Juanma al ganar el programa?



“Para mí ganar junto a Miki fue una sorpresa supina. No me lo esperaba para nada. Miki Nadal me dijo que o ganaba yo o ganábamos los dos, y así fue".

“Ahora me saluda gente por la calle que no han visto deporte en su vida y me conocen por Masterchef”





¿Ha cocinado el menú de Navidad con su familia?





“Me ha tocado hacer todo, y además con el delantal todo el rato puesto. He hecho pavo y mi madre ha estado ayudando. Hicimos un pavo fantástico. Me he sentido como Miss España pero con el delantal puesto, porque querían que lo hiciera todo con el delantal del programa. Pero no he hecho todo muy elaborado porque sino no disfrutaba de la familia. He podido experimentar este año lo que sienten las personas que se encargan de preparar las cenas de navidad en sus casas”.