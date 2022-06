José Manuel Soto, en COPE: "El Rocío es un acto de fe. No es solo una fiesta, como algunos piensan"

En la noche más especial del año para los devotos de la Virgen del Rocío, el artista andaluz, José Manuel Soto, ha atendido la llamada de 'La Noche de Adolfo Arjona' para explicar cómo se vive una jornada tan señalada en el calendario rociero.

"Es complicado de explicar y es complicado de entender, porque el Rocío es un sentimiento y los sentimientos son difíciles de explicar. Para eso están las palabras y para eso está el lenguaje, para intentar explicar las cosas. Yo creo que el Rocío es un acto de fe y también es una fiesta. No conviene confundirlo. Mucha gente piensa que solamente hay fiesta y no es así, es un acto de fe y este se da en un rincón mágico de Andalucía, donde los rocieros vamos a ver a la Virgen y a pasarlo bien. A recordar también momentos vividos otros años y a recordar a gente que ya no está. Hay un sentimiento muy bonito que se va transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, y que está muy unido a la tierra y a las costumbres", nos ha explicado el artista.

Echando la vista atrás, Adolfo Arjona ha repasado una canción que compuso José Manuel Soto hace más de cuatro décadas, y que dedicó a la Virgen del Rocío, 'Te saludamos Blanca Paloma'. Ahora, José Manuel Soto estrenará una nueva versión y ha explicado en COPE cómo ha cambiado el artista a lo largo de todos estos años: "Los años pasan y las personas cambiamos, no cabe duda. Hay cosas que siempre permanecen igual, pero las personas cambiamos y las circunstancias cambian. Hay gente que nos falta y hay muchos momentos en la vida de una persona, pero yo creo que me reconozco en ese chaval que compuso aquella canción en el año 1980, hace 42 años ya, y creo que el sentimiento es el mismo, exactamente el mismo con la salvedad de que ahora soy una persona con 61 años, pero por lo demás el sentimiento es el mismo".

Pero José Manuel Soto no ha sido el único referente musical con el que ha contado Adolfo Arjona en este programa especial desde la Aldea de El Rocío. También ha estado acompañado de Rafa Almarcha, líder de 'Siempre Así', que ha explicado qué es para él la Virgen del Rocío: " Para nosotros los rocieros el camino, por lo menos para mí, es nuestro 1 de enero del año. Nosotros nos reseteamos. El Rocío lo hemos vivido con una gran ilusión porque son tres años que no hemos podido venir. Para nosotros es la medicina que nos reconforta, el alimento que hace que nos sintamos vivos de alguna forma".