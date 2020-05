Jesús Vázquez: “La vida es algo más que hacer programas de televisión y ganar dinero”

Adolfo Arjona ha vuelto a rodearse de grandes nombres, esta vez del ámbito televisivo, y concretamente de presentadores de programas de entretenimiento. Uno de los máximos exponentes de este formato es sin suda Jesús Vázquez, que a punto de cumplir 55 años, presume de una extensa trayectoria televisiva al frente de programas que arrancó en 1990 con “La Quinta Marcha”. Durante su conversación, Vázquez valora la situación que atraviesa el país, da su opinión sobre la gestión de la pandemia que está llevando a cabo Gobierno y sobre todo, habla mucho de televisión.

VIDA DURANTE EL CONFINAMIENTO

Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo el país se frenó en seco. En ese momento los programas de entretenimiento casi desaparecieron de las parrillas televisivas y los proyectos que estaban en fase de grabación tuvieron que pararse. Esta situación afectó a presentadores como Jesús Vázquez, que pasó de un frenético ritmo de vida a quedarse en casa, junto a su marido Roberto.

Jesús confiesa que una de las cosas que más echa de menos es salir al campo y pasear. De las cosas positivas del confinamiento destaca que durante este tiempo se ha reencontrado con el Jesús Vázquez anterior a su carrera televisiva hace ya 30 años “he vuelto a limpiar, cocinar, barrer, etc. Yo soy hijo de militar y pertenezco a una familia de clase media trabajadora por lo que nunca hemos tenido grandes lujos y cuando me independicé yo lo hacía todo en casa. Hay que recordar que la vida también es eso, y está bien. Incluso he vuelto a reencontrarme con la cocina”.

Una de las preguntas que todos nos hacemos es si el que nos haya tocado vivir esta dura situación nos hará mejores como personas. Sobre este asunto Jesús admite tener dudas “a veces veo gestos que me llenan de esperanza porque la cosa no iba muy bien en lo referente a la sociedad,y quizás todo esto nos haga replanteárnoslo todo. Pero por otro lado también veo a gente que está loca por sentarse en una terraza, planear sus vacaciones o irse de rebajas y eso me lleva a preguntarme si realmente es esto último lo único que nos interesa. Por eso tengo mis dudas”.

SOBRE SU FUTURO

Jesús Vázquez cumplirá en septiembre 55 años y asegura que estos meses de confinamiento le han hecho reflexionar y que cuando se mira en el espejo se dice a sí mismo que ha trabajado mucho en sus 30 años de carrera televisiva y ha hecho de todo. Ello le hace pensar que probablemente ha llegado el momento de tomarse el trabajo con más calma “con casi 55 años puede que esté entrando en la madurez y me doy cuenta de que la vida es algo más que hacer programas y programas, y ganar dinero. Puede que sea el momento de hacer un proyecto y parar una temporada para disfrutar de la vida, y el año que viene hacer otra cosa, si surge, y si no, no pasa nada”.

DONAR SU PATRIMONIO

Desde hace varios años Jesús Vázquez es embajador de Naciones Unidas y eso le ha llevado a visitar varios países con el objetivo de concienciar a la sociedad de las graves crisis humanitarias que atraviesan. Su último destino fue Ruanda, en la República Democrática de El Congo. Jesús asegura que desde Naciones Unidas le pidieron que volviera de nuevo allí“el motivo es que es uno de esos sitios donde hay un conflicto permanente que genera refugiados constantemente y eso hace que la gente pierda el foco con frecuencia y haya que recordar de manera periódica que diariamente hay miles de personas que mueren allí o que tienen que huir a países vecinos como Ruanda”.

Estos viajes que ha realizado en calidad de embajador de Naciones Unidas han calado en Jesús Vázquez y una muestra de ello es que junto a su marido, Roberto, ha tomado la decisión de, cuando ya no esté en este mundo, donar todo su patrimonio a los refugiados“el objetivo es que todo lo material que hemos ido atesorando vuelva de alguna manera a la sociedad”.

ES MOMENTO DE APOYAR AL GOBIERNO

Durante la entrevista que Adolfo Arjona ha realizado a Jesús Vázquez, el presentador ha hablado también de como el Gobierno está gestionando la crisis del coronavirus. Sobre este asunto Vázquez asegura que intenta ponerse en la piel del Gobierno “hay que admitir que nos enfrentamos a una situación inédita y nadie tiene un manual contra el Covid.19. Sí es verdad que reaccionamos tarde y que se han cometido muchos errores, pero también es verdad que nadie imaginaba las dimensiones de la tragedia. A partir de ahí creo que el Gobierno actúa con la mayor honestidad y con el objetivo de salvar vidas, por ello no deberíamos ser demasiado duros. Ya llegará el momento en el que se tengan que rendir cuentas”, ha sentenciado.