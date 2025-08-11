La frase lapidaria de Frank Sinatra contra Elvis Presley: "Cuando quieres ser alguien..."

Antes de convertirse en La Voz, Frank Sinatra tenía en su garaje un Chrysler del 42. En aquellos años, formaba parte de la orquesta de Tommy Dorsey. Pero no tardaría en lanzarse en su carrera en solitario. La fama le esperaba. Frank Sinatra estaba a punto de convertirse en uno de los hombres más deseados de Hollywood.

Cordon Press Frank Sinatra y Ava Gardner

Empezaron a lloverle los contratos millonarios. Y los gustos caros empezaron a hacerse notar. Aunque su Chrysler seguía guardado en el garaje, empezó a conducir coches de lujo, como un Ford Thunderbird del 55 negro, un convertible de dos puertas que le costó unos 11.000 dólares, lo que valía una casa en la época.

FIESTAS, EXCESOS Y COCHES CAROS

Cadillac, Ford o Lamborghini. Fueron muchos los coches que el miembro más famoso de la banda Rat Pack condujo a lo largo de su vida, aunque hay quienes dicen que, en realidad, Frank Sinatra no disfrutaba mucho al volante. Sólo compraba estos coches porque eran sinónimo de lujo. Lo que sí es cierto es que a finales de los 50, era habitual verlo en Las Vegas conduciendo uno de sus coches de lujo. Era la época de Rat Pack, los excesos y las fiestas.

Y precisamente, un coche fue el motivo de una de las frases lapidarias de Frank Sinatra. Unas palabras que pusieron en evidencia (una vez más) la rivalidad entre Sinatra y Elvis Presley, que incluso compraba coches de lujo a sus amigos.

La banda Rat Pack, con Dean Martin, Frank Sinatra y Sammy Davis Jr

Cuentan que el rey del rock se compró un Ferrari, y Sinatra respondió con una frase que ha pasado a la historia: “Cuando quieres sera alguien te compras un Ferrari, cuando eres alguien, te compras un Lamborghini". En su colección de coches, uno de los más famosos, el Lamborghini Miura de color naranja metalizado. El coche fue subastado por Christie's en 2003. Lo compró un coleccionista noruego.

DOS MOTORES RIVALES

Detrás de estas dos marcas, dos rivales (como Sinatra y Presley): Enzo Ferrari y Ferruccio Lamborghini. Dos hombres italianos y dos marcas de coches que se han hecho universales. Las dos son sinónimo de lujo. De exclusividad. De adrenalina. Y de rugir de motores. ¿Pero qué historia hay detrás de estas dos marcas?

Según ha contado en “ La Noche de Adolfo Arjona ” el periodista Rodrigo García, “un fabricante de tractores italiano, Ferruccio Lamborghini, se compró un Ferrari, pero se dio cuenta de que el embrague del Ferrari tenía la misma tecnología que usaba en sus tractores, así que fue a ver a Enzo Ferrari . La respuesta de Ferrari fue “Eres sólo un fabricante de tractores, ¿Cómo puedes saber tanto de deportivos?”. Estas palabras fueron un reto para Ferruccio, y así nació Lamborghini.

Enzo Ferrari

Ferruccio Lamborghini venía de una familia de agricultores. “Ferruccio Lamborghini nació el 28 de abril de 1916 en Renazzo, una aldea italiana. Era el hijo mayor de una familia de granjeros, y cuando creció se convirtió en el heredero de la granja familiar. Fue entonces cuando empezó a fabricar los tractores con remanentes de vehículos de la Segunda Guerra Mundial”.

Ese parecía ser su destino. Ferruccio era un buen mecánico. De hecho, durante la II Guerra Mundial, fue reclutado por el ejército en la unidad de mantenimiento de vehículos militares en la isla griega de Rodas. Pero su destino cambiaría el día que alguien le retó. Ese alguien fue Enzo Ferrari, el todopoderoso dueño de la Escudería italiana.

" width="100%" frameborder="0" allowfullscreen>

Lamborghini siempre fue una marca de lujo. Nació con el objetivo de combatir a Ferrari. El objetivo del italiano era construir los mejores coches de gran turismo del mundo. Lo primero que hizo fue buscar un logotipo. Y si el de Ferrari es un caballo, el de Lamborghini es otro animal: un toro.

Un logo muy diferente a los tractores fabricados hasta el momento: Los tractores de Lamborghini tenían un triángulo con las letras FLC (Ferruccio Lamborghini Cento). El logo de Lamborghini es reconocible por cualquier amante del motor. Un toro. ¿Su origen? Según cuentan, representa la tenacidad y la fuerza de su creador. Además, “Ferruccio era un gran amante de la cultura de la Tauromaquia, prueba de ello es que muchos toros famosos han inspirado coches de Lamborghini".

LAMBORGHINI, UN COCHE ARTESANO

Según ha explicado Rodrigo García, los Lamborghini son tan caros “porque gran parte de la mecánica y tapicerías está fabricada por auténticos artesanos, además el rendimiento de Lamborghini es muy alto”.

Pero los Lamborghini no sólo son propiedad de grandes empresarios o futbolistas. La policía italiana cuenta con dos Lamborghini Huracán, destinados a emergencias médicas como el transporte urgente de órganos. Pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora. Además, incluyen una cámara refrigerada para el transporte de órganos.

Lamborghini nació con un único objetivo: combatir a Ferrari Rodrigo García Periodista

Como le ha contado Rodrigo García a Adolfo Arjona, sobre este tema, hay varias teorías. "Estos coches podrían haber sido cedidos por la casa Lamborghini a la policía. Aunque hay quienes aseguran que ha habido incautaciones de estos coches a la mafia, y ahora los utiliza la policía”.

¿y TÚ DE QUIÉN ERES?

¿Un Ferrari o un Lamborghini? La respuesta varía según a quién preguntemos. Verdegay reconoce que “Los Lamborghini son coches muy buenos, pero Ferrari es leyenda, es pasión y competición”. Rodrigo García, lo tiene claro. “El toro de Lamborghini no tiene competidor”

" width="100%" frameborder="0" allowfullscreen>

En 2013 y 2014, Ferrari fue reconocida como la marca más influyente del mundo. El año pasado vendió más de 13.000 coches, con una facturación de unos 3.500 millones de euros. Desde 2013, la Escudería cotiza en las Bolsas de Milán y Nueva York.

Pero la historia de la escudería italiana no se entiende sin su alma, Enzo Ferrari. Su padre era herrero. Y él siempre dijo que de niño soñaba con ser "un tenor de ópera, un periodista deportivo o un piloto de coches”.un pura raza en las pistas

ferrari: el hombre detrás del mito

Con solo diez años, Enzo Ferrari, ya sabía que quería ser piloto. Empezó siendo mecánico y consiguió liderar una de las escuderías más importantes del mundo. En una carrera a la que lo llevó su padre, Enzo Ferrari se dio cuenta de su pasión por el motor.

Su padre tenía otros planes para él. Le habría gustado que su hijo pequeño estudiase ingeniería, pero la Primera Guerra Mundial lo cambiaría todo. Su hermano, Dino, dos años mayor que él, se alistó como voluntario y murió en el frente. Enzo fue también llamado a filas. Su Coronel vio su talento como mecánico y le hizo una carta de recomendación. Cuando la Guerra terminó, empezó a buscarse la vida como mecánico. Pidió trabajo en la empresa FIAT pero lo rechazaron.

Europa Press Ferrari Portofino

Estuvo a punto de tirar la toalla, pero lo contrataron en una pequeña empresa de carrocerías. Ese fue su trampolín. Después trabajó como piloto para Alfa Romeo, una de las empresas más prestigiosas del sector. Con Alfa Romeo, no sólo consiguió sus primeros éxitos como piloto. También aprendió a desarrollar sus habilidades técnicas con los coches.

Como ha contado Joaquín Verdegay , ahí nace la leyenda de Ferrari. Según el vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo , “esa leyenda empieza a forjarse cuando Enzo Ferrari empezó a correr con los coches. El 1 de septiembre de 1939, creó una sociedad en Módena. Y allí es donde fabrica los dos primeros Ferraris , aunque no se llamaron así". Su nombre, Auto Avio Costruzioni 815. Está considerado el primer Ferrari de la historia.

La leyenda de Ferrari nace cuando Enzo Ferrari asiste con su padre a una carrera de coches. Tenía 10 años Joaquín Verdegay Vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo,

Durante la Segunda Guerra Mundial, Enzo Ferrari se traslada a Maranello, donde en estos momentos se encuentra la escudería. Va allí para evitar los bombardeos , pero lo bombardearon la fábrica. Hasta 1947 no construye el segundo coche . Nace el 125S , el primer coche en llevar el nombre de Ferrari. Su debut fue el 11 de mayo de 1947 en el circuito de Piacenza pilotado por Franco Cortese.

Los éxitos de Enzo Ferrari con la escudería, se verían truncados por la muerte de su hijo, Dino. Siendo muy niño, le diagnosticaron distrofia muscular. Fallecía con 24 años. Cuentan que todos los días, Enzo visitaba la tumba de su hijo en el cementerio de San Cataldo, en Módena. Y que las gafas oscuras se las ponía para que no le vieran llorar. Esas gafas le acompañarían hasta su muerte.

un caballo rojo por los caidos en el frente

A pesar de la pena por la muerte de su hijo, el alma de Ferrari no se detendría nunca. Igual que ese caballo negro conocido como “Il caballino rampante”, el logo de la escudería. La idea nació de un encuentro con los condes Baracca, padres del aviador y héroe italiano de la Primera Guerra Mundial Francesco Baracca.

La madre del piloto le dijo que si ponía el escudo de su hijo en sus coches, le daría buena suerte. Según le ha contado Verdegay a Adolfo Arjona , “el caballo original era rojo, pero Ferrari lo tiñó de negro en honor a los hombres italianos caídos en el frente”. Como dijo Ferrari en alguna ocasión, “Yo le añadí el fondo amarillo, que es el color de Módena”.

El color rojo está presente en algunos de sus coches más famosos, como el legendario Ferrari 250 Testa Rossa, hoy en día una auténtica pieza de coleccionista. El rojo de los Ferrari también tiene su historia. “Era el color de Italia en las carreras de coches. Por eso, Enzo lo eligió.”

En la actualidad, el precio de un Ferrari básico puede rondar los 300.000 euros . Nos cuenta Verdegay que mientras Enzo vivió, no era fácil comprar un Ferrari. Eso incrementaba aún más la demanda. Hoy en día, todos hemos escuchado alguna vez que no todo el mundo puede comprar un Ferrari. “Eso alimenta la leyenda de la escudería italiana”. (Más aún si cabe).