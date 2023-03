La estricta rutina del multimillonario Bryan Johnson con la que quiere rejuvenecer hasta los 18 años

Ser la próxima evolución del ser humano. Conseguir frenar el envejecimiento e, incluso, conseguir el rejuvenecimiento de nuestro cuerpo… por dentro y por fuera. Como si de ciencia ficción se tratara, ese es el objetivo de Bryan Johnson.

MULTIMILLONARIO EN BUSCA DE LA JUVENTUD

Bryan Johnson es un multimillonario americano que lleva dos años desarrollando el proyecto BLUEPRINT. Se trata de conseguir la reversión epigenética y, por tanto, reducir el ritmo de envejecimiento. Johnson tiene 47 años y, de momento, según los datos de su propia web, ha conseguido una capacidad aeróbica de un joven de 18 años, la piel de uno de 28 y el corazón de uno de 37 años. Pero, ¿cómo lo está consiguiendo?

ESTRICTO PLAN DE VIDA

Este multimillonario americano, que vendió a Paypal su empresa por 800 millones de dólares, está inmerso en lo que muchos podrían considerar un experimento. Sin embargo, para él se trata de un estricto plan de vida: tratar de reducir al máximo la velocidad de su envejecimiento biológico. “Afirma que hasta el momento ha revertido la edad funcional de cada célula en 5,1 años. Es el conejillo de indias de su propio experimento. El que él mismo financia y prueba en su propio cuerpo. Para medir la evolución, se somete a pruebas de condición física y a pruebas de todos sus órganos”, explica en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ el corresponsal del COPE en Estados Unidos, Juan Fierro.

El ritual diario de de Bryan Johnson comienza levantándose cada día antes de las cinco de la mañana. Se pesa en una báscula de alta tecnología. Se mide la temperatura. Ingiere 54 pastillas junto a una bebida que él llama ‘El gigante verde’. Se pone un gorro con luz roja que bombea el cuero cabelludo y que ayuda al crecimiento del cabello. Después realiza una amplia sesión de ejercicios. Para terminar con la primera parte de la mañana, desayuna“unos cuantos kilos de verduras como brócoli, ajo y jengibre. Todo eso antes de las siete de la mañana”, confiesa él mismo en su web y en distintos videos de Youtube.

UN EXPERIMENTO ABIERTO AL MUNDO

A través de la web del proyecto BLUEPRINT podemos conocer todos los detalles del plan de Bryan Johnson: desde el dinero que mensualmente se necesita para poner en práctica su plan (1.574 euros/mensuales), a las calorías diarias que se necesitan (1.977 calorías), los tiempos de entrenamientos y tipo de ejercicios, los resultados de todas las pruebas y análisis que se realiza… Es más, nos explica las cantidades y las horas exactas a las que se toma las 100 pastillas diarias de suplementos. Muestra abiertamente al mundo qué come y hasta nos da la receta para preparar sus ‘suculentos’ platos veganos. Johnson no esconde nada. De momento, en solo siete meses de 2021 consiguió reducir su edad epigenética en 5,1 años. Es decir, en siete meses ha pasado de los 47 años a los 42,5.

¿ES CIENTÍFICAMENTE POSIBLE REJUVENECER?

“Si hablamos del rejuvenecimiento epigenético, sí podemos conseguir que las células vuelvan a su etapa inicial de desarrollo. Ponemos el reloj a cero, pero también es cierto que perdemos toda la función de las células, con lo cual no es bueno. De alguna forma, esa reprogramación de poner el reloj a cero no creo que nos interese”, afirma la doctora Berta Rodés, investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz.

“Las investigaciones actuales están dirigidas a rejuvenecer de forma saludable. Es decir, que lleguemos a las etapas finales de la vida bien, pero lo de buscar la fuente de la juventud y tener una vida ilimitada yo no lo veo posible”, sentencia la doctora Rodés.

UN OBJETIVO INVIABLE HOY POR HOY

“Sí conozco el proyecto de este señor. Sin embargo, te diré que no hay mucha posibilidad de pasar de 47 a 18 años. Bryan Johnson está siguiendo un régimen diario en alimentación, una rutina de ejercicios y sueño, es decir, está llevando una vida extremadamente sana y puede prevenir el envejecimiento, pero como para recuperar tantos años yo lo veo inviable”, opina en los micrófonos de ‘La Noche de Adolfo Arjona" el doctor Luis Morillas, licenciado en Medicina y especializado en Medicina Estética, responsable médico de la Clínica Aroma (Benalmádena).

SU SECRETO: DORMIR SOLO

Desde hace años Bryan Johnson se somete a una estricta rutina de sueño para lograr que sea de calidad y constante: duerme solo, en una habitación oscura completamente, siempre se va a la cama a la misma hora, no tiene ningún tipo de actividad una hora antes de acostarse, duerme sobre un colchón con control de temperatura y lee antes de dormir, aunque con unas lentes que bloquean la luz azul. Además de controlar el bruxismo (apretar los dientes mientras duermes) que durante 20 años no detectó.

¿Está demostrado científicamente que el sueño ayuda a mejorar nuestro aspecto exterior? Es decir, ¿es cierta esa sensación que tenemos todos de que nos levantamos más guapos si hemos dormido bien que si hemos dormido poco y mal?, le pregunta Adolfo Arjona al doctor Morillas.

El doctor aclara:“Está demostrado que durante el sueño el cuerpo emprende la reparación celular. El sistema nervioso descansa, la hormona del estrés cae a los niveles más bajos que está demostrado que es factor clave en el envejecimiento. Durante el sueño se mantienen los telómeros (aclaremos que los cromosomas de nuestras células están protegidas por los telómeros). Para explicarlo de forma sencilla diré que, a medida que aumenta la edad, los telómeros se acortan y protegen menos a nuestras células. El sueño influye en que esos telómeros se mantengan lo más largo posible”.

LA RECOMENDACIÓN DEL EXPERTO

A pesar de que todos sabemos que la adecuada alimentación, la actividad física y el sueño de calidad nos harán sentirnos saludables y con buen aspecto, lo cierto es que la edad no perdona. De ahí que el doctor Luis Morillas insista en una idea: “Tratamientos en medicina estética hay muchísimos, pero hay que empezar pronto con ellos. A mí me gustan los resultados de los bioestimuladores. Consiste en introducir determinadas sustancias en el rostro para estimular las células y que vuelvan a recuperar colágeno. Si me preguntas qué edad se puede recuperar te diría que entre 10 y 15 años si se hace el tratamiento adecuado y se mantiene en el tiempo. Pero no solo hay que acordarse del rostro, también el colágeno se pierde en el cuerpo y llega la temida flacidez”.

EL RETO DE BRYAN JOHNSON

Los expertos consultados en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ coinciden en poner en duda el éxito del proyecto BLUEPRINT. Si el multimillonario Bryan Johnson lo consigue o no, pronto lo veremos. Si no, siempre nos quedará ver la película que protagonizó Brad Pitt, ‘El curioso caso de Benjamin Button’ para comprobar que rejuvenecer de forma extrema puede tener un final muy triste.