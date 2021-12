El estremecedor homenaje de Merche a su ex pareja, Àlex Casademunt, en su nuevo disco: “Cuesta cicatrizar”

Àlex Casademunt, el cantante catalán que saltó a la fama tras participar en el concurso de Operación Triunfo, falleció a los 39 años en un accidente de tráfico el pasado mes de marzo de este año. En ‘La Noche de Adolfo Arjona’hemos hecho un repaso de los artistas del mundo de la música que han perdido la vida en la carretera y para hablar de la reciente muerte de Àlex, hemos preguntado a la que fue su pareja durante cinco años, la cantante Merche.



Era una persona muy querida por la opinión pública y por todos los que le rodeaban, y precisamente Merche, ha querido recordar cómo era su amigo y su pareja durante años. Merche, ha reconocido que cuando empezó con Àlex “él era extremadamente popular y decidimos mantener una relación discreta. Fueron más o menos cinco años”.





Cómo era Àlex Casademunt en lo personal

La cantante Merche ha expresado que el catalán recientemente fallecido “era vida, era luz, de esas personas especiales que pasan por la puerta y te alegran la vida. Con mucha energía y positividad. Todo el que le conocía le quería muchísimo. Era un niño que se hacía querer”.



Cuando Àlex falleció, la artista gaditana escribió en sus redes sociales un mensaje que conmocionó a España. Aquí podéis leer el post de Instagram donde se pueden leer sus palabras el día de su muerte.

Merche ha reconocido que la pérdida del cantante está siendo muy dura: “Es de esas personas que la herida que produce su ausencia, cuesta cicatrizar. Siempre va a estar ahí”.





El momento en el que Merche se enteró de la muerte de Àlex



La artista ha recordado que fue a través de una llamada de un amigo en común: “No podíamos creerlo. Empezamos a leerlo en redes sociales y ya nos dimos cuenta de que era cierto, y cuando pasaron unas horas, hablé con su madre y con su hermano y cogí un coche y me fui para Barcelona”.





“Àlex era muy talentoso en todo lo que hiciera. Tenía un talento innato. Se le daba todo bien. Comunicar, el contacto con el público… Lo llevaba en los genes y le salía con mucha naturalidad”, ha expresado Merche.



Merche ha adelantado en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ que se hará un concierto homenaje, pero desconoce por qué no se hizo tras su muerte.



La cantante presenta su nuevo trabajo ’20 conmigo’ que saldrá en febrero y ha anunciado con Arjona que en este disco hay una canción que se llama ‘Este Lunes’ que la compuse cuando falleció Àlex Casademunt y va totalmente dedicada a él: “Todavía no me hago a la idea de su muerte. Parece mentira que alguien con tanta vida, energía y alegría ya no esté con nosotros. En mi corazón siempre estuvo él. Nosotros dejamos la relación, pero nunca dejamos de estar juntos. Ni siquiera ahora que ya no está”.





