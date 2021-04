La decisión de Aznar por la que El Pulpo no hizo la mili: “No me habría importado”

Cuántas historias de la mili atesoran padres y abuelos. Los más jóvenes solo la conocen de oídas, por lo que les han contado sus familiares, ya que en el año 2001, el gobierno de José María Aznar eliminó el servicio militar obligatorio.

Por ‘La Noche de Adolfo Arjona’ han pasado dos compañeros de COPE: uno que hizo la mili y otro que no. Este último es el caso de Carlos Moreno ‘El Pulpo’, director de ‘Poniendo las calles’, que le contaba a Arjona que en aquella época –cuando le correspondía hacer el servicio militar- estaba realizando unos cursos de Comunicación: “Presenté eso como justificante para dejarlo para dos años después y ya fue cuando Aznar eliminó la mili”.

De no haberse tomado esa decisión gubernamental, a El Pulpo, por edad, le habría tocado hacer la mili, “cosa que no me hubiese importado”, como confiesa el comunicador. “Yo conocía a un montón de personas a las que el servicio militar ayudó en muchas facetas de la vida; conozco a gente que aprendió a conducir y después se convirtió en chófer; personas que aprendieron a leer, a sumar, restar, multiplicar y dividir en la mili... y mucha gente que hizo negocios en base a los compañeros que conoció y el futuro le llevó a hacer cosas importantes”, cuenta El Pulpo en ‘La Noche de Adolfo Arjona’.

“SERVIR A LA PATRIA”

“Creo que todo el mundo tiene un cierto deber de servir a la patria y yo, como no pude hacerlo, me dediqué a realizar labores de voluntariado, pero soy de los que piensa que le debemos algo a España”, asegura El Pulpo. Recuerda que, si en aquel momento hubiera tenido que realizar el servicio militar, habría coincidido “con un momento importante” de su carrera en Cadena 100. “Lo que nunca sabré es qué hubiese pasado si me tuviera que haber ido de la radio para hacer la mili, no sé si ese hueco habría estado vacante a mi vuelta”, comenta.

LA MILI DE MANOLO OLIVEROS EN PALMA

Distinto fue el caso de Manolo Oliveros, jefe de Deportes de COPE Cataluña, que hizo la mili en Palma de Mallorca: “Tengo recuerdos muy buenos porque tuve oportunidad de trabajar en la radio, aproveché para hacer trabajos en Radio Juventud de Palma de Mallorca”. “Estaba en el centro de reclutas; salía de paisano y me lo pasé muy bien”, recuerda Oliveros en ‘La Noche de Adolfo Arjona’.

Sobre los mitos de la mili, Manolo Oliveros desmiente uno y confirma otro. Es cierto que en la mili se gastaban bromas pesadas, pero no es verdad que la comida en los cuarteles fuera mala: “Desayunaba muy bien, el pan y el embutido eran muy buenos, recuerdo los bocadillos de sobrasada caliente... recuerdo una buena comida, perdí peso, pero no por comer mal, sino por comer sano”, cuenta Oliveros.

