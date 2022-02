Cristiano Ronaldo: por qué es tan desconfiado y el motivo por el que no es jugador del equipo de Guardiola

Si hay alguien famoso en el mundo del fútbol, ese es sin duda Cristiano Ronaldo. Hacerse la pregunta del por que lo es, es dar una serie de razones que ocuparía muchas páginas.

Su nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nació en Madeira el 5 de febrero de 1985, por lo tanto acaba de cumplir 37 años y en La Noche de Adolfo Arjona, nos hemos preguntado cuáles son los motivos fundamentales por los que podemos considerar que es un futbolista famoso.

PALMARÉS

Con 450 goles es el máximo goleador histórico con el Real Madrid, consiguiéndolo en las nueve temporadas que jugó en este club. A lo largo de su carrera profesional, ha conseguido batir varios récords, entre ellos, ser el primer jugador que consiguió ganar cuatro Botas de Oro, ser el máximo goleador histórico de la selección portuguesa con 115 goles, el máximo goleador mundial a nivel de selecciones y el máximo goleador histórico de la Liga de Campeones con 141. Es el jugador que más veces ha ganado el Premio UEFA al Mejor Jugador en Europa, con tres títulos. Y tiene un total de 5 Balones de Oro.

AMOR Y ODIO

El periodista Guillem Balagué es experto en fútbol de La Liga y autor del libro "Cristiano Ronaldo. La biografía" y nos ha contado cómo llega Cristiano Ronaldo a convertirse en una estrella del fútbol aunque tenga gente que lo adora y otros que lo odian. 'Todo empieza con su manera de relacionarse con el mundo' dice Guillem, 'hay atletas a los que le da igual lo que piensa la gente, otos dedican toda su energía a ser lo mejor que puedne ser y hay otros que necesitan vivir sobre el escenario y ese es el caso de Cristiano Ronaldo'.

TALENTO

Siempre se ha dicho que tenía un gran talento a pesar de su origen humilde, pero su fuerza física ha sido siempre su mejor aliada. 'No era tanto lo que podía hacer con el balón, pero ha trabajado mucho para convertir a la pelota en su mejor amiga' cuenta Balagué. 'Hay que fijarse en la relación que tiene con sus padres y los límites que le imponen. Solemos relacionar a gente que llegan muy lejos, con padres que les han empujado a ello y en este caso es lo contrario. Su padre pasaba más rato en el bar que en su casa y Cristiano con solo 8 años tuvo que ir muchas veces a buscarlo para llevarlo a casa. La que se dedicaba a trabajar y traer dinero a casa era su madre'.

INTIMIDAD

Cristiano Ronaldo está casado con la modelo Georgina Rodríguez, tiene cuatro hijos y se le conocen varias fundaciones benéficas. En la intimidad es una persona desconfiada con quien no conoce. 'Ha habido gente que se ha aprovechado de él y ha tenido que tener a su alredor a personas como su agente que ha cuidado de él, de su carrera y de su familia' asegura Gillem Balagué. 'Una vez que Cristiano confía en tí, es una pesona divertida, tiene mucho sentido del humor, le gusta reir, le gusta hacer bromas, le gusta que todo gire a su alrededor, y tiene genta a su alrededor que han crecido dentro de su círculo como sus hermanos y hermanas que cuidan de Cristiano Ronaldo y de su imperio'

En el año 2012 harto de que mucha gente no le entendiera y que en realidad es buen tipo, su agente ideó una campaña de publicidad para poder explicar que no era un villano pero lo cierto es que es un hombre muy rico y lo ostenta. 'He perdido la cuenta de los coches que tiene' asegura Guillem, 'Ronaldo relaciona el valor con el dinero y como anécdota cuentan que cuando comenzó a ir a la selección, a los compañeros no les preguntaba cómo le iban las cosas, les preguntaba cuanto dinero tenían en el banco'.

Cristiano sin embargo es el que más trabaja y en el Manchester United o en el Real Madrid, cuentan que era una pesadilla para los porteros suplentes porque al acabar los entrnamientos, tenían que quedarse para que el futbolista ensayara los tiros de falta.

VUELTA A CASA

En 2021 volvió al Manchester United donde sigue jugando y ahora parece que no genera tantas noticias como antes, pero según Guillem Balagué es solo la sensación que tenemos aquí, porque en Manchester es un autántico ídolo.'El problema es que está en un club que no está ganando y ademàs él ya no está al nievel de antes. Lo cierto es que él no iba a volver al Manchester United, la decisión tanto del jugador como de su agente era jugar en el equipo de Guardiola para seguir ganando. El entrenador estaba convencido de que era para el Manchester City, pero tenian que vender dos o tres jugadores y la operación no se pudo hacer por culpa de la pandemia, así que Cristiano volvió a su casa. La prensa deportiva británica lo vendió como una historia de romanticismo deportivo pero lo cierto es que solo fue una segunda opción por no salir la primera'.