Carolina Marín desvela el momento más tenso con su entrenador: "Mis amigos alucinan"

Carolina Marín es una estrella en Indonesia. Allí la tratan como a Messi o Cristiano Ronaldo. Pero ella no se olvida de su Huelva natal. Y cuando “baja al sur” la número uno del bádmiton, la mejor jugadora de la historia, la gran estrella... se convierte en Carol, esa joven onubense que disfruta de una comida con sus amigos y su familia.

Carolina, que vive en Madrid desde los catorce años, le ha contado a Adolfo Arjonaque es muy competitiva: “Fue mi actitud lo que me llevó a ser la número 1. Yo era malísima cuando empecé”, ha recordado la campeona entre risas.





UNA LUCHADORA

La andaluza es consciente de la importancia del sacrificio, al igual que su entrenador, Fernando Rivas. Como ella misma ha contado en "La Noche de Adolfo Arjona", llevan trabajando juntos desde que ella llegó a Madrid siendo una niña y dispuesta a entrenar.

Por eso, Carolina ha querido aclarar la escena en la que tiene una conversación muy tensa con su entrenador en el documental que cuenta su historia como deportista “Puedo porque pienso que puedo” que se puede ver en Amazon.

Según le ha confesado Carolina Marín a Adolfo Arjona: “Él me dice las cosas muy claras, y es normal porque hay mucho trabajo detrás de cada victoria; las medallas no las regalan.” Y eso es algo que ella tiene claro, por este motivo el verbo renunciar la acompaña desde muy jovencita. “Tengo compañeros que no están dispuestos a tantas renuncias. Mis amigos alucinan con mi vida. Cada uno es libre de decidir. A veces quieres ir a tomarte algo pero no puedes porque tienes que irte a entrenar o tienes un torneo”. Aunque eso sí, no se arrepiente de nada.

Y TOKIO NO PUDO SER

La deportista se recupera ahora de su última lesión de rodilla, aquella que no le permitió ir a los Juegos deTokioa por la segunda medalla. “A solo dos meses de los Juegos de Tokio me lesioné la rodilla izquierda. Cuando escuché el crujido, sabía que se había roto.”

Carolina se lesionó un viernes por la mañana, y recuerda que ese fin de semana no habló con nadie: “Estuve fatal, solo veía oscuridad”. Su madre viajaba en ese momento a Madrid para pasar con ella el fin de semana. Carolina la llamó y le dijo: “Mamá, vente al hospital que me he roto la rodilla”.

La onubesne reconoce que ha sido uno de los peores momentos de su vida, después de la pérdida de su padre, que fallecía por un accidente laboral. Aunque por fin ha conseguido ver la luz. Ahora ha conseguido salir de ahí y reconoce que solo piensa en una cosa: “Quedan tres años para los próximos Juegos”. Es lo que tienen las personas extraordinarias, que consiguen cosas extraordinarias.

