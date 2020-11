Así es el perfil de personalidad de Maje, la viuda negra de Patraix

Malicia, perversidad, protervia, satanismo… son sinónimos de la palabra maldad. ¿Existe el mal? ¿Por qué hablar del mal en pleno siglo XXI? ¿El ser humano capaz de hacer daño gratuito debe estar considerado un enfermo y debe ser tratado como tal?

Son parte de las reflexiones que Adolfo Arjona ha planteado al doctor José Cabrera, doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría y en Medicina Legal y Forense, y Diplomado en Criminología. En ‘La Noche de Adolfo Arjona’ analizamos qué es la maldad y cuatro casos en los que la maldad está presente.

LA VIUDA NEGRA DE PATRAIX

“Maje es el clásico perfil de la mujer sofisticada y laberíntica que es capaz de utilizar a sus semejantes a su antojo con una enorme habilidad mental. Es un clásico, no es única en la historia”, así define el psiquiatra José Cabrera la personalidad de la conocida como viuda negra de Patraix.

El primer caso que Arjona analiza con el doctor Cabrera lleva semanas de actualidad porque se está celebrando el juicio. Se trata de la historia de la conocida como viuda negra de Patraix, María Jesús Moreno, acusada de inducir al asesinato de su marido, cometido a manos de su amante, Salvador Rodríguez.

Todo ocurrió hace tres años en el barrio de Patraix, en Valencia. Los acusados, Maje y su amante Salvador, se enfrentan a 22 y 18 años de cárcel, respectivamente. La víctima se llamaba Antonio y era el marido de ella. Antonio era ingeniero de profesión y un hombre tranquilo y enamorado de su esposa, según sus conocidos.

“Estamos ante una personalidad con una inteligencia importante y una estabilidad emocional impresionante, porque Maje no se ha desmoronado nunca en el juicio y sí hemos visto desmoronarse a su amante”, resalta el doctor Cabrera durante su conversación con Adolfo Arjona.

“Estamos ante una persona que es enormemente fácil para ella utilizar el mal como energía negativa. Ha utilizado el mal como instrumento para alcanzar sus deseos. Es una persona manipuladora, capaz de modificar la conducta del prójimo con facilidad. Es, por tanto, una persona muy inteligente, no hay ningún caso que no sea así”, asegura el doctor José Cabrera en ‘La Noche de Adolfo Arjona’.

MALTRATO A DISCAPACITADOS: CASO ‘LA MILAGROSA’

En ‘La Noche de Adolfo Arjona’ nos trasladamos al año 2017. Nos situamos en la residencia 'La Milagrosa' de Málaga. Durante varios días, unas cámaras de seguridad graban imágenes de algunos trabajadores propinando patadas, rodillazos, manotazos, empujones y tirones de ropa a varios discapacitados. Esas imágenes sirvieron para acusar por malos tratos a dieciséis personas, siete de ellas se sentarán en el banquillo de los acusados.

“Cuando alguien daña o mata a un discapacitado, a un anciano o a un niño, sería el punto más bajo del ser humano en cuanto a instrumento del mal. Son personalidades con complejos de inferioridad brutales y por eso necesitan sentir que son alguien haciendo ese daño”, sentencia el psiquiatra.

CASO ASUNTA BASTERRA: “NECESITABAN UN GATITO”

El tercer caso que analiza ‘La Noche de Adolfo Arjona’ es la muerte de la niña Asunta Basterra. ¿Fue un acto de pura maldad por parte de sus padres?

Nos tenemos que retrotraer a la tarde-noche del 21 de septiembre de 2013. Aquel día Rosario Porto y su marido Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, una niña de origen chino que había sido adoptada por el matrimonio con solo un año. Al día siguiente el cuerpo de la menor, que por entonces tenía 12 años, aparece sin vida en una pista forestal del municipio coruñés de Teo. Actualmente los padres cumplen condena acusados de su muerte.

“Aquella pareja necesitaba un gatito o un perrito para su escenario personal y al final adoptaron una niña chinita. Era el puro complejo, el decir que en mi escenario social soy más si tengo una niña china. Esa fue la atmósfera de este crimen horroroso”, relata José Cabrera.

CASO MARTA DEL CASTILLO: ¿LA MALDAD DE CARCAÑO?

Si hay un caso que conmovió a la sociedad española, y que a día de hoy sigue generando pena, rabia e impotencia a partes iguales, ese es el caso de Marta del Castillo. La joven sevillana fue asesinada hace ya casi doce años. Su familia mantiene un hilo de esperanza: su único anhelo doce años después es poder encontrar los restos de la joven para darles sepultura y poder, así, descansar.

En todos estos años, el asesino confeso, Miguel Carcaño, ha llegado a dar hasta siete versiones distintas de los hechos. ¿Se trata de una “simple” estrategia de defensa o de un acto de pura maldad?, le pregunta Adolfo Arjona al psiquiatra forense y criminólogo José Cabrera.

Su respuesta es clara: “Siempre he pensado que Miguel Carcaño no es muy listo, es un hombre simple, sin estudios, no es sofisticado ni complejo como se quiso ver en un momento dado. Sinceramente creo que nunca llegó a saber dónde estaba el cuerpo. Creo que no lo oculta por pura maldad sino como defensa de la presión que tenía. Ahí hay otros personajes por ahí que sí saben dónde está”.